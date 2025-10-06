6日、紙切り芸で知られる林家二楽(本名：山崎 義金 やまざき よしかね)さんが、9月27日に尿管がんのため、死去したことを一般社団法人落語協会が発表しました。

58歳でした。

落語協会によると「当協会員の林家二楽(本名：山崎 義金 やまざき よしかね)が、令和7年9月27日（土）に、尿管がんのため永眠いたしました。（58歳）」と発表。



また、葬儀は近親者にてすでに執り行われたとして、最後の寄席の出演について「令和7年8月11日の鈴本演芸場」だったことを明かしています。









【林家二楽さん プロフィール 一般社団法人落語協会公式サイトより引用】

本名：山崎義金（やまざきよしかね）

生年月日：1967年08月23日

出身地：埼玉県春日部市

出囃子：琉球節

紋：糸輪にのぞき桔梗

芸種：紙切り



【芸歴】

1989（昭和64）年 実の父である二代目紙切り林家正楽に入門

1991（平成3）年07月 師匠とともに寄席の初高座

1993（平成5）年 音楽の趣味を活かして若手落語家と歌って踊って笑わせる芸人バンドを結成し、各地にてライヴ活動

1993（平成5）年 親子で実際に紙切りを体験出来る、『おやこ紙切り教室』を始める

1994（平成6）年 クラシックと紙切りを同時進行させる、ストーリーのある目と耳で楽しめる公演を行う

1995（平成7）年 劇団『ワハハ本舗』の公演に参加

2000（平成12）年 うなぎ書房『父ちゃんは二代目紙切り正楽』に参加

2004（平成16）年 『寄席おもしろ帖おかわりっ』に紙切り掲載

2004（平成16）年 週刊文春『川柳のらりくらり』に紙切り連載中

2005（平成17）年 産経新聞社 正論『世はこともなし?』に紙切り連載中



【受賞歴】

2002（平成14）年 国立演芸場花形演芸大賞銀賞

2005（平成17）年 国立演芸場花形演芸大賞金賞



