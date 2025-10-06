ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【独自】自民・広報本部長に鈴木元外務副大臣の起用固める 【独自】自民・広報本部長に鈴木元外務副大臣の起用固める 【独自】自民・広報本部長に鈴木元外務副大臣の起用固める 2025年10月6日 18時1分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 自民党の高市総裁は、新しい広報本部長に鈴木貴子・元外務副大臣を起用する方針を固めました。鈴木氏は、総裁選の決選投票で高市氏に投票した茂木前幹事長の側近です。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【前編】「最初にホテルへ誘ったのはどちらから？」記者と小川晶市長の一問一答（9月24日夜） “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「麻生さんとは貸し借りあった」高市新総裁 逆転勝利のキーマンは麻生最高顧問 1回目の投票では小林氏・茂木氏に協力 関連情報（BiZ PAGE＋） 横浜, 床暖房, 思いやり, 慰霊祭, 住宅, 徳島, 介護タクシー, 金属加工, 長野, リハビリ