自民党の高市総裁は、新しい広報本部長に鈴木貴子・元外務副大臣を起用する方針を固めました。

鈴木氏は、総裁選の決選投票で高市氏に投票した茂木前幹事長の側近です。