日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」



今回は「秋のカレー」をテーマに、秋の食材をたっぷり使ったカレーを西洋料理のプロ・大西章仁 先生（辻調理師専門学校）に教わる。

今日のお悩みは「うちの子たちはとにかく野菜が苦手。でも、カレーにすると不思議となんでも食べてくれるんです！秋野菜を使ったカレー教えてください！」というもの

そこで、「きのこキーマカレー」「カブと豚バラのカレー」「かぼちゃのキーマカレー」を提案する。この中から作るのは、「これはおかわりしちゃいそう！」とDAIGOもお気に入りの“きのこ”たっぷりカレー！

「きのこキーマカレー」

＜材料（２人分）＞

まいたけ 100g

エリンギ 50g

玉ねぎ 60g

合いびき肉 100g

赤唐辛子 １本

塩 小さじ１

小麦粉 小さじ２

カレー粉 大さじ１

ブイヨン 250ml

トマトの水煮（粗ごしタイプ） 60g

トマトケチャップ 小さじ１

おろししょうが 小さじ1/2

おろしにんにく 小さじ1/3

ご飯 適量

バージンオリーブ油 大さじ１



＜作り方＞

① まいたけとエリンギは５mm角に切り、玉ねぎはみじん切りにし、赤唐辛子は種を取る。



② フライパンにバージンオリーブ油と赤唐辛子を入れて弱火にかけ、赤唐辛子が赤黒くなったら取り出し、合いびき肉を広げて中火で軽く焼き色をつけ、肉を裏返して更に焼き、ほぐすように炒める。



③ まいたけ、エリンギ、玉ねぎ、塩を加えてしんなりするまで中火で炒め、小麦粉を加えて炒め、カレー粉を加えて弱火で香りが出るまで炒める。



④ ③にブイヨン、トマトの水煮、トマトケチャップ、おろしにんにく、おろししょうがを加え、煮立ったら中火で５分煮る。



⑤ 器にご飯とカレーを盛る。

DAIGOの試食コメント

「細かく刻んだきのこが食べやすくて食感もいい！お肉としっかり混ざり合って旨みがでていますね。目の覚めるようなピリッと感も最高です！」



