DAIGOも「おかわりしちゃいそう！」な秋のカレー たっぷり入れるのはアレ
日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」
今回は「秋のカレー」をテーマに、秋の食材をたっぷり使ったカレーを西洋料理のプロ・大西章仁 先生（辻調理師専門学校）に教わる。
今日のお悩みは「うちの子たちはとにかく野菜が苦手。でも、カレーにすると不思議となんでも食べてくれるんです！秋野菜を使ったカレー教えてください！」というもの
そこで、「きのこキーマカレー」「カブと豚バラのカレー」「かぼちゃのキーマカレー」を提案する。この中から作るのは、「これはおかわりしちゃいそう！」とDAIGOもお気に入りの“きのこ”たっぷりカレー！©️ABCテレビ
「きのこキーマカレー」
＜材料（２人分）＞
まいたけ 100g
エリンギ 50g
玉ねぎ 60g
合いびき肉 100g
赤唐辛子 １本
塩 小さじ１
小麦粉 小さじ２
カレー粉 大さじ１
ブイヨン 250ml
トマトの水煮（粗ごしタイプ） 60g
トマトケチャップ 小さじ１
おろししょうが 小さじ1/2
おろしにんにく 小さじ1/3
ご飯 適量
バージンオリーブ油 大さじ１
＜作り方＞
① まいたけとエリンギは５mm角に切り、玉ねぎはみじん切りにし、赤唐辛子は種を取る。
② フライパンにバージンオリーブ油と赤唐辛子を入れて弱火にかけ、赤唐辛子が赤黒くなったら取り出し、合いびき肉を広げて中火で軽く焼き色をつけ、肉を裏返して更に焼き、ほぐすように炒める。
③ まいたけ、エリンギ、玉ねぎ、塩を加えてしんなりするまで中火で炒め、小麦粉を加えて炒め、カレー粉を加えて弱火で香りが出るまで炒める。
④ ③にブイヨン、トマトの水煮、トマトケチャップ、おろしにんにく、おろししょうがを加え、煮立ったら中火で５分煮る。
⑤ 器にご飯とカレーを盛る。
【TVer】作り方を動画で見る
DAIGOの試食コメント
「細かく刻んだきのこが食べやすくて食感もいい！お肉としっかり混ざり合って旨みがでていますね。目の覚めるようなピリッと感も最高です！」
☆そのほか２品の詳しいレシピは公式ホームページ＆公式インスタグラムで！
ＨＰ：https://onnela.asahi.co.jp/daidokoro
インスタグラム：https://www.instagram.com/daigomo.daidokoro/