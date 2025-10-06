新番組『光一＆シゲのSHOWマン!!』待望の初放送！「2.5次元ミュージカル」を大特集

堂本光一と加藤シゲアキ、さまざまな分野でエンタメを追求し続ける2人をMCに迎えた新番組『光一＆シゲのSHOWマン!!』が本日10月6日（月）にスタートする。

番組では、ミュージカル『SHOCK』シリーズで作・構成・演出・主演を手がけ国内ミュージカル単独主演記録を更新し続けてきた堂本と、アイドル・俳優・小説家・劇作家・映画監督など多ジャンルで活躍する加藤が、世界の知られざる舞台エンタメSHOWを徹底調査。今見ておくべき、知っておくべきエンタメの魅力を幅広く伝えていく。

気になる第1回目のテーマは「2.5次元ミュージカル」。今や世界で高い評価を得ている日本発のカルチャーを大特集する。

日本の漫画・アニメ・ゲームを原作とする舞台コンテンツ、2.5次元ミュージカル。

2024年には『「進撃の巨人」-the Musical-』がエンターテインメントの本場ニューヨークでも上演され、観客が大熱狂。『ニューヨーク・タイムズ』からも絶大な評価を受けるなど、2.5次元ミュージカルは今、海を越えて大躍進している。

そんな飛ぶ鳥を落とす勢いの2.5次元ミュージカルとは、一体どんなエンタメなのか？

今回は『「進撃の巨人」-the Musical-』も手掛けた演出家・植木豪に加え、数多くの2.5次元舞台で活躍する俳優たち――舞台『刀剣乱舞』など人気作に多数出演し「日本2.5次元ミュージカル協会」の理事も務める荒牧慶彦、ミュージカル『テニスの王子様』シリーズで主人公に抜擢された今注目の若手・今牧輝琉が登場。

2.5次元ミュージカル界をけん引する錚々たるメンバーが、原作漫画の世界観を極限までステージで再現する演出手法を徹底解説する。

さらにスタジオには、堂本＆加藤とともに2.5次元について学ぶゲストも集合。

堂本が「直接『（番組に）来て』とお願いした」という、数々のミュージカルや舞台で主演を務める井上芳雄。さらには脚本家・映画監督としても活躍している劇団ひとり、俳優・モデル・タレントとマルチに活動する堀田茜が出演。驚きと興奮に満ちた2.5次元作品の魅力に、さまざまな視点から迫っていく。

加藤も「実はニューヨークまで観に行った」という『「進撃の巨人」-the Musical-』。

同作品では、度肝を抜く演出で原作の世界を極限まで再現しているのだが…。その演出秘話を今回、植木がテレビ初披露。劇団ひとりも心配になるほど、圧巻演出のからくりをたっぷり教えてくれる。

また、2.5次元ミュージカルを知るうえで押さえておきたい4作品も厳選紹介。累計動員数350万人以上を誇るシリーズ、東京ドーム公演も開催された作品など、圧倒的人気作を誇る2.5次元作品のスゴさに迫る。

スタジオメンバーも「すごい！」「とんでもないことになってる」と興奮しっぱなしの2.5次元ミュージカル特集。そんななか、「何かやろうとした時に、必ず光一さんの名前が出てくる」と、植木から“2.5次元ミュージカルと堂本の意外な接点”も明かされる。次々と飛び出す、ここでしか聞けない貴重な話は必聴だ。

◆殺陣トークで意気投合！「刀が折れるのは“あるある”」

今回は、殺陣にまつわるトークも大盛り上がり。

荒牧が「舞台『刀剣乱舞』では刀が折れてはいけない。ただ、どうしても物理的に接触し、パキンと折れる瞬間もあって…」と話し、その大胆な対処法を明かすと、堂本も「刀が折れるのは“あるある”だよ！」と激しく共感。さらに畳み掛けるように、殺陣で後輩がやらかしたまさかの失敗も明かす。

かたや、そんな堂本も思わず仰天、井上からは“2.5次元への衝撃のお願い”も。沸きに沸いたトークの全貌は、初回放送で明らかに。必見だ。