【「ラーメン大好き小泉さん」醤油ラーメン缶】 10月6日発売 価格：700円

ラーメンマンガ「ラーメン大好き小泉さん」と昭和33年創業の業務用麺類製造業を行う丸山製麺がコラボした「『ラーメン大好き小泉さん』醤油ラーメン缶」を10月6日より販売開始した。価格は700円。

「ラーメン大好き小泉さん」は、鳴見なる氏によるTVドラマ化、TVアニメ化も果たした本格的ラーメグラフティ。クールで無口、ミステリアスな転校生・小泉さん。彼女は日々、至福の一杯を追い求めるラーメンのプロだった――。10月8日には最新14巻が発売される。

缶の中には、麺、醤油スープ、具材（チャーシュー、メンマ、ネギ）が入っており、調理不要で食べることができる。

東京、横浜、大阪、福岡の一部地域にある飲料自販機で販売されるほか、丸山製麺の公式ECサイトでも10月6日より予約販売を開始した。

「ラーメン大好き小泉さん」

製麺所の作る本格ラーメンが楽しめる「らーめん缶」

「らーめん缶」は、スープに浸かっていても伸びにくい麺を使ったラーメンの缶詰。これまでの「らーめん缶」はこんにゃく麺が主流だったが、独自の製法で開発した業界初の小麦麺を使用し、いつでもどこでも本格的なラーメンを楽しめる。

常温保存が可能で賞味期限は3年。常温のまま実食可能なので、小腹が減った時に気軽につまむおやつや、いざという時の常備職としても活用できる。

販売エリア例

【東京エリア】

東京都千代田区外神田3丁目9-5

東京都港区新橋2丁目16-1

【横浜エリア】

神奈川県横浜市中区山下町240-1

神奈川県横浜市中区山下町97-3

【大阪エリア】

大阪府大阪市浪速区恵美須東3丁目2-8

大阪府大阪市北区太融寺町4

【福岡エリア】

福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目17-1

福岡県福岡市中央区天神2丁目8

