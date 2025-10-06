スヌーピーの2026年干支グッズが早くも登場！午(うま)年にちなんだカウボーイモチーフ
もう10月に突入し、今年も残すところあと2カ月！そろそろ2026年を迎える準備を始めてもいい頃合いだ。そこでおすすめしたいのが、コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の看板キャラクター、スヌーピーの干支グッズ。2026年の干支「午(うま)」にちなみ、馬に乗った牛飼い、つまりカウボーイをモチーフにしているのが特徴だ。
一瞬「うまじゃなくて、うし……？」と戸惑ってしまいそうになるけれど、ここで注目したいのはあくまでもカウボーイ姿のスヌーピーがまたがる“馬”。干支デザインにはホビーホース(おもちゃの木馬)や、欧米では幸運のシンボルとしておなじみのホースシュー(馬蹄)といった、うまにちなんだモチーフが取り入れられている。
そんなわけで、2026年版の干支グッズは、お正月の短い期間以外にも活用できそう！和洋折衷な技ありアイテムを、一気にチェックしていこう。
■スヌーピーの干支アイテムは毎年大人気！ぬいぐるみはコレクションしている人も
日本国内のオフィシャルグッズとして、毎年欠かさず発売されている干支モチーフ。2025年のお正月にはマフラーに見立てたへびを巻きつけたスヌーピー、2023年にはドラゴンに扮したスヌーピーと、意表を突いたユニークなデザインが話題を集めた。
中でも、コレクターがいるほど大人気なのが、干支モチーフのぬいぐるみ。もふもふの「午 スヌーピーぬいぐるみ」(3960円)と、ボールチェーンがついたミニサイズの「午 スヌーピーマスコット」(2530円)は、歯を見せてニヒルに笑うスヌーピーの生き生きとした表情や、馬蹄のデザインがさりげなく使われたカウボーイハットなど、細部までこだわりが詰め込まれたキュートな仕上がりが魅力！
あえて馬モチーフを取り入れていない「カウボーイスヌーピーぬいぐるみ」(7150円)もおすすめ。こちらは首に巻いたバンダナに「2026 YEARS OF THE HORSE」のロゴ入りで、一見すると干支グッズとはわからないのがポイント。ハットは着脱できるので、好きなスタイルで部屋に飾れる。
■初詣や新年会コーデに取り入れたい干支デザインのスウェットも
ホビーホースにまたがり、ウッドストックと乗馬ごっこを楽しむスヌーピーのグラフィックがプリントされた「スウェットシャツ」(各6380円)も、干支シリーズのひとつ。カラーは2色で、色によってちょっぴりデザインのレイアウトが異なる。
ネイビーはフロントに大きくスヌーピーとウッドストックの姿、バックにウッドストックと「2026 YEARS OF THE HORSE」のロゴ入り。オフホワイトは、競争するスヌーピーとウッドストックをフロントに、バックにさりげなく「2026 YEARS OF THE HORSE」があしらわれている。
以上のアイテムは、すべて「スヌーピータウンショップ」にて販売中！キュートなスヌーピーの干支アイテムと一緒に新年を迎えよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
