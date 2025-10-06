10月4日（日本時間5日）におこなわれたMLBナ・リーグ地区シリーズ第1戦で、ドジャースは敵地でフィリーズに5−3で逆転勝ちし、幸先いいスタートを切った。フィリーズファンは、ときに過激と言える応援で相手にプレッシャーをかけることで知られる。そのなかで勝利をあげたということは、単なる1勝以上の価値があるだろう。

勝敗を分けたのは、5−3で迎えた9回表のド軍の攻撃のときだった。先頭のパヘズが三振すると、ド軍ブルペンがあわてて動き出す。

デーブ・ロバーツ監督は、ウィル・スミスの打席でワンストライク後に急遽、電話で佐々木朗希にアップの指令を出す。あわてていたのは佐々木も同様。投球練習どころか、その前にピッチコムを帽子に取りつけることに手こずる。スミスはあっという間に3球三振。佐々木の投球練習に割く時間が足りないと誰もが感じたとき、打席に入ったのは大谷翔平だった。

「監督から時間を稼いでほしいというオーダーが出ていた」ということで、大谷はいつも以上にゆっくりと打席に入った。そして、ここから “アカデミー賞主演男優” ばりの演技が始まる。

相手投手が投球動作に入ると、なんとバントの構え。これにあわてたのが、2023年WBC米国代表の正捕手であり、過去にゴールドグラブ賞を2度獲得しているJ.T.リアルミュートだった。

大谷のバントの構えに惑わされたうえ、サイン違いだったのか、投球を捕ることができずにボールは直接球審の右肩に。直撃を食らって痛がる球審に謝るリアルミュート。当然タイムがかかり、サインの確認などにも時間を費やし、30秒ほど時間を稼ぐことに成功する。

その後も大谷はゆっくりと打席に入り、ときにタイムを要求する。一斉にフィリーズファンから浴びせられる大ブーイング。しかし、大谷は気にしない。

結局、大谷は5球投げさせることに成功し、四球を選ぶ。大谷が一塁ベースを踏んだのは、ロバーツ監督の「時間稼ぎ」の指示が出てから4分以上の時間を要していた。その後、準備時間を十分にもらった佐々木が、9回を1安打無失点に抑えて試合を締めくくった。

この大谷の “演技” を、多くのファンや野球関係者が絶賛するが、現地記者は「最悪の結果を招く恐れがありました」と指摘する。

「ロバーツ監督は、9回裏に相手の打順との兼ね合いで、アレックス・ベシアの続投を決めていたようです。でも、もしそうだとしても9回表の最初から佐々木を準備させていれば、なにもあわてる必要はありませんでした。

佐々木は試合後にNHKのインタビューで『（9回表）1アウトから（準備）だったのでビックリしたんですけど、自分のペースで（肩を）作りました』と急な準備に入ったことを語っています。

大谷の “時間稼ぎ” がなければ、佐々木は9回裏の登板に間に合わない可能性すらあったのです」（現地記者）

ロバーツ監督の準備不足を嘆くのは佐々木だけではなかった。この日、追撃に2点タイムリーを6回表に放ったキケ・ヘルナンデスもその一人のようだ。『スポーツネットLA』などが伝えた試合後のフィールドインタビューで、こう不満を明かしている。

「ロウキは本当に頼もしい存在に感じた。でも、正直、どうなるか予想もつかなかった。なぜなら彼がブルペンで準備を始めたのはかなり遅かったからだ。でも（大谷のバントの構えで）審判にボールが当たる出来事があり、おかげで準備ができて、しっかりと試合に入ることができた」

幸先いい1勝をあげたとはいえ、シーズン同様 “迷采配” が目立つロバーツ監督に、今後も心配の声がやみそうにない。