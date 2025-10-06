Photo: 小原啓樹

オフィスはもちろん、外出先や自宅でも忙しく働いているのが、われら現代のビジネスパーソン。

そんな私たちの仕事道具であるPCやスマホには電力が不可欠ですし、時には外部メモリや外部ディスプレイなどの周辺機器が必要になる場面もあります。むしろ、PCの場合には周辺機器をまったく使っていない人のほうが少ないでしょう。

スマホもPCも、バッテリー残量に余裕があれば場所を選ばずに活動できる時間を延長でき、USB Type-Cなどの接続ポートがたくさんあれば、便利な周辺機器をたくさんつなげられる。それらは結果的に仕事量のアップや効率化にもなることから、多くのビジネスパーソンが「もっとバッテリーを！ もっと接続ポート数を！」という願いを心に秘めているのでは。

この記事では、そんな願望を満たしてくれるUGREEN製品を4つ紹介します。今ならいずれの製品もAmazonプライム感謝祭のセールでお買い得。記事の最後には読者限定クーポンコードもご用意しました。

もう外回り中のバッテリー残量は気にしない

Photo: 小原啓樹

最初に紹介するのは、ストラップにもなるUSB Type-Cケーブルが一体化したMagSafe対応の10000mAhモバイルバッテリー「UGREEN MagFlow Qi2 25W」。

Photo: 小原啓樹

USBケーブルだけでなくMagSafeとQi2規格に対応した、最大25Wのワイヤレス充電方式が使える多機能な1台。磁気でスマホに吸着させるもよし、最大30Wの急速充電ができる内蔵USB Type-Cケーブルを使うもよし、さらには本体のUSBポートに別途ケーブルをつなぐもよし。1台で3パターンの充電ができるモバイルバッテリーです。

しかも、これらは同時利用が可能なので、3台までの機器をまとめて充電することができます。10000mAhの大容量も相まって、「UGREEN MagFlow Qi2 25W」は複数のデジタル機器を持ち歩きながら仕事をする人の「もっとバッテリーを！」に応えてくれます。

Photo: 小原啓樹

持ち歩くのがスマホ1台だけのミニマル派であれば、スマホにマグネットで貼り付けてそのままストラップUSBケーブルで持ち歩くなんて超軽装スタイルもアリです。

忙しくて余裕がない時の「しまった！」を防止

Photo: 小原啓樹

2つめのアイテムは、「UGREEN FineTrack Mini Smart Finder」。iPhoneをはじめApple製品の「探す」アプリに対応したコインサイズの紛失防止タグです。

Photo: 小原啓樹

「UGREEN FineTrack Mini Smart Finder」はカギや財布といった小物に取り付けることも可能ですが、今回は、ビジネスバッグにリングでぶら下げて、外回りの仕事に出かけてみました。

悪目立ちしないデザインなので、見えるところにつけていても気になりませんし、 付属のリングつきシリコンケースは日常の水しぶき程度なら問題なし。 取引先からは「荷物に紛失防止タグをつけているなんて、ちゃんとした人なんだな」と好印象を持たれるかもしれませんよ。

Photo: 小原啓樹

外回りビジネスパーソンにとって「あるある」なのが、どこでも仕事ができるようになったことで、移動時間ギリギリまで仕事をしてしまい、あわてて次の現場へ移動したときに忘れ物をしてしまう…なんてトラブル。

そんなとき、「UGREEN FineTrack Mini Smart Finder」の置き去り警報を設定してあれば、ペアリングされているiPhoneとタグの距離が離れたとき（＝タグをつけたアイテムをどこかに置き忘れたとき）に通知してくれます。また、万が一見失ってしまった場合でも、最大80dBのブザー音でタグの位置を知らせてくれるので、発見しやすいのです。

交換可能なCR2032電池を内蔵していて、最大18カ月の長寿命。定価でも税込1400円を切る低価格なアイテムですが、Amazonプライム感謝祭のセールではさらにお求めやすくなっています。

最新規格「Thunderbolt 5」でPC周辺機器の環境を爆速化

Photo: 小原啓樹

3つめは、オフィスやデスク周りで活躍する「UGREEN Revodok 13-in-1 Thunderbolt 5 ドッキングステーション」です。

最新の高速接続規格である「Thunderbolt 5」ポート4基搭載をはじめ、USB-C 3.2を1基、USB-A 3.2とUSB-A 3.0をあわせて4基、さらにSD/TF4.0カードスロットと有線LANのRJ-45イーサネット、3.5mm AUX オーディオといった多数の接続ポートを凝縮。PCの拡張性を飛躍的に向上させてくれます。

「Thunderbolt 5」とは、USB4 Version 2と互換性があり、最大120Gbpsという非常に高速なデータ転送速度と最大240Wの給電能力を兼ね備えた最新の接続規格。

本格的な普及はこれからですが、一部のMacやゲーミングPCで採用が始まっていて、クリエイターなどを中心に、消費電力の大きいハイパワーなPCや周辺機器、複数の外部ディスプレイ、それに大容量データを取り扱うPCユーザーからの注目を集めています。

Photo: 小原啓樹

ここでは、Thunderbolt 5対応のプロ向けデスクトップMac Studio、ならびにAppleの27インチ5KディスプレイStudio Displayを接続してみました。

「UGREEN Revodok 13-in-1 Thunderbolt 5 ドッキングステーション」は最大8K（60Hz）の映像出力ができ、2台のディスプレイに対しても同時に最大6K（60Hz）の映像を表示させることができます。クリエイターやゲーマーからのニーズが高いのは言うに及ばず、巨大なExcelシートを広げるようなビジネスシーンでも活躍すること間違いなしです。

単ポート最大240W、合計500W出力の6ポート充電器

Photo: 小原啓樹

最後に紹介するアイテム「UGREEN 500W Type-C 卓上急速充電器」は、5つのUSB Type-Cと1つのUSB-A、あわせて6ポートで複数の機器を同時に急速充電できる卓上充電器。

すこし大きいだけで普通のUSB充電器かと思いきや、6ポート合計で最大500Wという破格のハイパワーが特徴です。一般的な急速充電器の多くが45W、65W、100Wであることを考えれば、その圧倒的なパワーがおわかりいただけるはず。

Photo: 小原啓樹

「UGREEN 500W Type-C 卓上急速充電器」が持つ余裕のパワーを実感できるのが、スマホやタブレットだけでなく複数台のPCをまとめて充電するシチュエーション。たとえばミーティングスペースの真ん中に設置しておけば、テーブルタップに無数の充電器が差さってゴチャゴチャ…なんてストレスからも解放されます。

さらに注目したいのが、5基のUSB Type-Cのうち1ポート（C1）が最大240W出力に対応している点。実はまだ240Wで充電できるPCは存在していないのですが、最大充電ワット数140WのMacBook Pro 16インチを90分間でフル充電可能。将来的にもっと高い充電ワット数に対応したPCが登場した場合でも、対応できるだけの余裕があるのです。

また、残る4つのUSB Tyep-Cポートもそれぞれ最大100W出力。MacBook Airや標準的なノートPCを複数台まとめて急速充電できるので、これ1台あればオフィスの充電環境が劇的に改善しますよ。

