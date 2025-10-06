BOYNEXTDOOR「Count To Love」を一発撮り！「愛のために探し求める姿が本当に可愛らしい曲」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BOYNEXTDOORが、『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に再登場。

■BOYNEXTDOORのコンデンサーマイクパフォーマンスに注目

今回披露するのは、初の日本オリジナルタイトル曲「Count To Love」。ユニークで力強いリズムとエネルギッシュなバンドサウンドが映え、恋人同士のリアルな感情を繊細に描いたラブソング。Billboard JAPANの総合ソングチャート“JAPAN Hot 100”で見事首位に輝き、MVでは俳優の板垣李光人が出演したことでも注目を集めた。

BOYNEXTDOORのパフォーマンスはいつもハンドマイクを使うため、コンデンサーマイクを使ったパフォーマンスが観られるのは『THE FIRST TAKE』のみとなる。

BOYNEXTDOORが登場する『THE FIRST TAKE』第597回は、10月6日22時よりプレミア公開。

(P)＆(C) KOZ Entertainment.

■BOYNEXTDOOR コメント

■リリース情報

2025.10.21 ON SALE

EP『The Action』

韓国発売日：10月20日

