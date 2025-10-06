YOASOBI、ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』主題歌「劇上」MV公開決定！MVには菅田将暉、二階堂ふみも登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOASOBIが、現在フジテレビで放送中の水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』主題歌「劇上」のMVを、ドラマ第2話放送直後となる10月8日23時15分にYouTubeにてプレミア公開することが決定した。

■“この世界は舞台であって、人間はみな役者である”

10月1日に放送がスタートした、新・水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』は、1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇。脚本・三谷幸喜による半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリーとなっている。

主題歌「劇上」は、三谷が楽曲のために書き下ろした原作短編小説『劇場ものがたり』をもとに制作。“この世界は舞台であって、人間はみな役者である”というテーマを軸に紡がれた楽曲で、YOASOBIにとって初の試みとなるコンポーザーAyaseのボーカル参加によるWボーカル楽曲となっている。

そんなあらたな挑戦となる「劇上」のMVは、YOASOBI史上初の本人出演による実写映像で公開。さらに、ドラマキャストの菅田将暉、二階堂ふみも登場する豪華な映像に仕上がった。

映像監督は、国内外で数々のアーティストのMVを手掛ける気鋭の映像作家、Pennacky。ドラマと呼応しながら紡がれた楽曲の世界観とメッセージが映像で表現されている。

本編公開に先駆け、ティザー映像が公開されたので、ぜひチェックしよう。

2025.10.02 ON SALE

DIGITAL SINGLE「劇上」

ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/moshi_gaku/

YOASOBI OFFICIAL SITE

https://www.yoasobi-music.jp/