「日経225ミニ」手口情報（6日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、10月限6973枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月6日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6973枚だった。
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6973( 6973)
ソシエテジェネラル証券 3077( 3077)
SBI証券 5425( 2575)
楽天証券 3682( 1016)
松井証券 776( 776)
三菱UFJeスマート 817( 757)
マネックス証券 413( 413)
フィリップ証券 141( 141)
インタラクティブ証券 99( 99)
日産証券 57( 57)
バークレイズ証券 42( 42)
ドイツ証券 33( 33)
岩井コスモ証券 19( 19)
安藤証券 2( 2)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 232( 232)
ABNクリアリン証券 202( 202)
松井証券 93( 93)
楽天証券 226( 88)
SBI証券 265( 71)
三菱UFJeスマート 85( 61)
マネックス証券 43( 43)
インタラクティブ証券 36( 36)
フィリップ証券 18( 18)
JPモルガン証券 9( 9)
日産証券 6( 6)
ドイツ証券 1( 1)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 140596( 140596)
ソシエテジェネラル証券 75636( 75636)
SBI証券 94182( 34642)
楽天証券 49865( 22401)
松井証券 20177( 20177)
バークレイズ証券 17259( 17259)
サスケハナ・ホンコン 10472( 10472)
三菱UFJeスマート 11591( 6135)
日産証券 5526( 5526)
ビーオブエー証券 3853( 3853)
マネックス証券 3815( 3815)
JPモルガン証券 2723( 2723)
ゴールドマン証券 2080( 2018)
モルガンMUFG証券 1776( 1776)
フィリップ証券 1687( 1687)
インタラクティブ証券 1135( 1135)
みずほ証券 1063( 1063)
BNPパリバ証券 790( 790)
大和証券 643( 643)
野村証券 388( 388)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース