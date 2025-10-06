「日経225ミニ」手口情報（6日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、10月限5万6244枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月6日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5万6244枚だった。
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 56244( 39744)
ソシエテジェネラル証券 27586( 21586)
SBI証券 14037( 5937)
楽天証券 6673( 2545)
三菱UFJeスマート 2269( 2129)
松井証券 1206( 1206)
マネックス証券 464( 464)
フィリップ証券 436( 436)
インタラクティブ証券 416( 416)
日産証券 336( 336)
ビーオブエー証券 296( 296)
バークレイズ証券 281( 281)
JPモルガン証券 12190( 190)
光世証券 100( 100)
安藤証券 80( 80)
ドイツ証券 48( 48)
岩井コスモ証券 23( 23)
BNPパリバ証券 8020( 20)
豊証券 10( 10)
ゴールドマン証券 18504( 4)
SMBC日興証券 5000( 0)
UBS証券 1000( 0)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 849( 849)
ソシエテジェネラル証券 783( 783)
楽天証券 1191( 689)
SBI証券 1189( 501)
三菱UFJeスマート 303( 263)
フィリップ証券 188( 188)
松井証券 142( 142)
マネックス証券 137( 137)
ドイツ証券 51( 51)
インタラクティブ証券 41( 41)
JPモルガン証券 17( 17)
日産証券 17( 17)
立花証券 16( 16)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 406591( 406591)
ソシエテジェネラル証券 250096( 250096)
SBI証券 154154( 72864)
バークレイズ証券 62694( 62694)
サスケハナ・ホンコン 44150( 44150)
松井証券 41999( 41999)
楽天証券 69265( 36547)
日産証券 29627( 29627)
モルガンMUFG証券 16235( 16235)
三菱UFJeスマート 21836( 14798)
BNPパリバ証券 12909( 12909)
ビーオブエー証券 10451( 10451)
JPモルガン証券 10005( 10005)
野村証券 8490( 8446)
マネックス証券 6911( 6911)
三菱UFJ証券 5120( 5120)
インタラクティブ証券 3866( 3866)
広田証券 3839( 3839)
みずほ証券 3783( 3770)
ゴールドマン証券 3469( 3469)
岡三証券 13( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース