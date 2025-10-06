「TOPIX先物」手口情報（6日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万2542枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月6日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万2542枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12542( 12542)
ソシエテジェネラル証券 8216( 8216)
モルガンMUFG証券 3789( 3789)
ビーオブエー証券 2205( 2205)
バークレイズ証券 2198( 2198)
JPモルガン証券 1518( 1518)
ゴールドマン証券 1132( 1100)
BNPパリバ証券 377( 377)
シティグループ証券 368( 368)
UBS証券 352( 352)
野村証券 243( 243)
SBI証券 240( 214)
インタラクティブ証券 116( 116)
ドイツ証券 106( 106)
日産証券 84( 84)
HSBC証券 29( 29)
みずほ証券 22( 22)
サスケハナ・ホンコン 20( 20)
松井証券 12( 12)
フィリップ証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 10( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ゴールドマン証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース