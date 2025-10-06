「TOPIX先物」手口情報（6日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限4万1858枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月6日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4万1858枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 41858( 41109)
ソシエテジェネラル証券 40216( 37423)
バークレイズ証券 11229( 9836)
JPモルガン証券 10071( 8004)
ゴールドマン証券 10765( 7412)
モルガンMUFG証券 6483( 5643)
サスケハナ・ホンコン 3706( 3706)
BNPパリバ証券 4388( 3490)
みずほ証券 4991( 3089)
ビーオブエー証券 4373( 2963)
野村証券 2412( 1780)
SBI証券 1614( 1386)
UBS証券 1403( 1228)
日産証券 1115( 1115)
シティグループ証券 3292( 992)
大和証券 739( 709)
SMBC日興証券 856( 618)
ドイツ証券 483( 483)
広田証券 390( 390)
三菱UFJeスマート 337( 325)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース