「日経225先物」手口情報（6日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限4万1652枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月6日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4万1652枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 41652( 37666)
ソシエテジェネラル証券 25487( 24500)
サスケハナ・ホンコン 6476( 6476)
JPモルガン証券 11261( 6201)
バークレイズ証券 6037( 5730)
野村証券 14932( 5016)
SBI証券 8361( 4896)
ゴールドマン証券 10272( 4168)
モルガンMUFG証券 4419( 3024)
日産証券 3137( 2874)
BNPパリバ証券 3554( 2412)
みずほ証券 2281( 1854)
大和証券 4353( 1610)
松井証券 1412( 1412)
ビーオブエー証券 3556( 1399)
UBS証券 2910( 1268)
楽天証券 1564( 1202)
三菱UFJ証券 3822( 862)
インタラクティブ証券 736( 736)
三菱UFJeスマート 774( 672)
シティグループ証券 911( 0)
SMBC日興証券 591( 0)
ドイツ証券 8( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 313( 313)
楽天証券 171( 147)
松井証券 127( 127)
SBI証券 137( 113)
ABNクリアリン証券 72( 72)
バークレイズ証券 42( 42)
三菱UFJeスマート 40( 40)
日産証券 28( 28)
インタラクティブ証券 19( 19)
光世証券 10( 10)
ドイツ証券 10( 10)
フィリップ証券 9( 9)
マネックス証券 9( 9)
JPモルガン証券 2( 2)
証券ジャパン 2( 2)
立花証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース