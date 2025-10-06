マガジンハウスが創立80周年記念イベント開催。雑誌文化の過去・現在・未来を体感する、銀座発の特別な16日間
株式会社マガジンハウスは、2025年10月10日の創立80周年を記念し、銀座・Ginza Sony Parkにて特別イベント「マガジンハウス博 “銀座から世界へ”」を10月10日から25日まで開催します。『anan』『POPEYE』『BRUTUS』『Casa BRUTUS』など、数々の人気誌を生み出してきたマガジンハウスの歴史と文化を、雑誌というメディアを越えて“体感”できるイベントです。
Courtesy of MAGAZINE HOUSE
銀座から世界へ--雑誌文化を再編集する場として
本イベントのテーマは、「銀座から世界へ」。創業の地・銀座を出発点に、80年にわたり人々の知的好奇心を刺激してきたマガジンハウスが、雑誌文化の新しい可能性を提示します。会場となるGinza Sony Parkの理念“都会の中の公園”と響き合うように、来場者が自由に行き交い、触れて、感じることのできる空間としてデザインされました。単なる回顧展ではなく、過去から未来へとつながる“編集”の力を体感する博覧会として構成されています。
Courtesy of MAGAZINE HOUSE
雑誌の軌跡をたどる「表紙展」と、村上隆によるアートコラボレーション
会場のプロムナードには、『平凡』『POPEYE』『anan』『BRUTUS』『Casa BRUTUS』など、マガジンハウスを代表する雑誌の表紙が時代順に展示されます。戦後から現代に至るまでのカルチャーやライフスタイルの変遷を、ビジュアルで追体験できるアーカイブ展示です。雑誌が“時代の鏡”であったことを改めて実感させる、ファン必見の内容です。
Courtesy of MAGAZINE HOUSE
特別展示「村上隆と村上ハウス」
また、『Casa BRUTUS』と世界的アーティスト・村上隆氏による特別展示も実施。建築スタートアップVUILDとコラボレーションした“村上ハウス”では、アートとデジタルファブリケーションが融合した新しい住空間を提案します。さらに、村上氏がマガジンハウスのロゴから着想を得て描いたキャラクター「マガハウスくん」が登場。このイベントの新しい象徴として、会場全体を華やかに彩ります。
Courtesy of MAGAZINE HOUSE
編集部が手がける体験型コンテンツも登場
マガジンハウスならではの、雑誌編集部発信の体験コンテンツも多数登場します。『POPEYE POP-UP SHOP』では、オリジナルグッズや伝説の雑誌『Olive』の復刻アイテムを販売。『BRUTUS COFFEE KIOSK』では人気カフェとコラボした特製ブレンドを提供し、『anan』の“パンダ特集”を再現したフォトブースも展開されます。さらに、AI技術を活用した「もしもし、BRUTUS」では、Googleの「Gemini」と連携し、雑誌の編集長と対話するようなデジタル体験が楽しめます。雑誌を“読む”だけでなく、“体験する”文化として再構築する試みです。
Courtesy of MAGAZINE HOUSE
豪華ゲストが登壇するトーク＆ライブプログラム
4階の特設ステージでは、人気企画や著名人によるトークイベントが連日開催されます。『Tarzan DAY with LES MILLS』では、世界的フィットネスプログラムとのコラボレーションセッションを実施。作家・林真理子氏が秋元康氏や辛酸なめ子氏と語る「マリコ・サロン」や、『POPEYE』が手がける“シティボーイ寄席”など、雑誌の世界観を拡張する多彩なプログラムが並びます。江原啓之氏による「“パワースポット”へようこそ！」など、ジャンルを超えたトークも予定されています。まさに、雑誌というメディアの多面性と文化的広がりを体感できるステージです。
『Tarzan DAY with LES MILLS』/Courtesy of MAGAZINE HOUSE
東京を巡る都市型イベント「マガジンハウス×東京メトロ スタンプラリー」
イベント期間中は、銀座・浅草・渋谷・北千住の4駅を巡るスタンプラリーを開催。各駅に設置された雑誌ロゴのスタンプを集めて、ゴールとなるGinza Sony Parkでオリジナルステッカーをプレゼント（先着3,000名）。雑誌文化を街全体で楽しむ、新しい都市体験型のプロジェクトです。
Courtesy of MAGAZINE HOUSE
創刊以来80年、時代ごとの「新しい常識」を発信してきたマガジンハウス。本展は、これまでの歩みを振り返ると同時に、紙とデジタルの境界を越えて編集の未来を問いかける試みでもあります。“銀座から世界へ”--そのメッセージは、雑誌という文化の根源にある「人と世界をつなぐ力」を再び思い出させてくれるはずです。
Ginza Sony Park/Courtesy of MAGAZINE HOUSE
【開催概要】
イベント名： マガジンハウス博 “銀座から世界へ”
会期： 2025年10月10日（金）〜10月25日（土）
会場： Ginza Sony Park（東京都中央区銀座5丁目3-1）
入場料： 無料（一部有料コンテンツあり）
公式サイト： https://magazinehouse80th.jp/
