大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪と、イタリアセリエA男子のペルージャのエキシビションマッチ、「Qoo10 presents WORLD CHALLENGE SERIES 2025」が10月7日（火）と8日（水）に開催される。

2025年1月に両チームのパートナーシップ契約が締結され、2025年は日本で、2026年はイタリアで開催されることが発表されていた本エキシビジョンマッチ。第1回目の今回は、東京有明アリーナにて行われる。

2024-25シーズンのSVリーグ男子王者のサントリーと、欧州チャンピオンズリーグ（CL）優勝チームであるペルージャとの夢の対決。両チーム、どんな熱い戦いを見せてくれるのだろうか。

試合概要

大会名：Qoo10 presents WORLD CHALLENGE SERIES 2025（ワールドチャレンジシリーズ）

・対戦カード：サントリーサンバーズ大阪vsペルージャ

・日時：第1戦 10月7日（火）19:00試合開始

第2戦 10月8日（水）19:00試合開始

・会場：東京有明アリーナ

テレビ地上波放送はある？

10月7日（火）の試合のみ、地上波フジテレビで生中継される。

■放送情報

放送日時:10月7日（火）18:50～

ゲスト:山下美月

解説:川合俊一（日本バレーボール協会 会長）／福澤達哉（元男子日本代表）

実況:倉田大誠（フジテレビアナウンサー）

キャスター:佐久間みなみ（フジテレビアナウンサー）

場内インタビュアー:上中勇樹（フジテレビアナウンサー）

テレビ放送はある？

両日ともにCSフジテレビONEで放送される。

■放送情報

放送日時:10月7日（火）19:00～22:30

解説:古賀幸一郎（元男子日本代表）

実況:田淵裕章（フジテレビアナウンサー）

放送日時:10月8日（水）19:00～22:30

解説:福澤達哉（元男子日本代表）／山村宏太（元男子日本代表）／坂口功将（スポーツライター）

実況:今湊敬樹（フジテレビアナウンサー）

インタビュー:佐久間みなみ（フジテレビアナウンサー）

配信予定

10月7日（火）の試合については『TVer』にて18:50～スペシャルライブ配信が行われる。『FOD』では両日ともにライブ配信が予定されている。

■FOD配信情報

▼10月7日（火）

解説:古賀幸一郎（元男子日本代表）

実況:田淵裕章（フジテレビアナウンサー）

▼10月8日（水）※試合生中継の他、石川祐希カメラ・髙橋藍カメラも設置予定

解説:福澤達哉（元男子日本代表）／山村宏太（元男子日本代表）／坂口功将（スポーツライター）

実況:今湊敬樹（フジテレビアナウンサー）

インタビュー：佐久間みなみ（フジテレビアナウンサー）









