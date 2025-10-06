俳優の及川光博さん（55）、手越祐也さん（37）、白鳥玉季さん（15）が、ザ・ハイロウズの名曲『バームクーヘン』をカバー。日本テレビ系新日曜ドラマ『ぼくたちん家』（12日よる10時30分スタート）の主題歌となることが発表され、3人がコメントを寄せました。

名曲をカバーすることに及川さんは、「今回『バームクーヘン』は原曲とアレンジが違っていて、牧歌的というか、かわいらしい仕上がりになったなと思いました。なので、力まずに楽しく歌えました。何よりこの甲本ヒロト先輩の楽曲をこうやってカバーするっていうのが、“人生何が起こるかわからないな”と思いました。甲本先輩と私は何度か接点があり、大切な思い出もいくつかあるので、今度先輩に会ったらちょっと照れてしまいそうです（笑）ちなみに甲本ヒロト先輩いわく、“ミッチーはとても社交的だけど、友達が少ないタイプ”とのことです。チャオ☆」と語りました。

手越さんは、「3人でこうやって唄を歌えるっていうことは考えていなかったことで、すごく楽しみにしていました。3人でどんなメロディラインになっているのか、どんなハーモニーになるのかすごく楽しみです。今まさに撮影中の『ぼくたちん家』のドラマの中で流れるってすごく感動的なので、レコーディングも楽しかったですし、出来上がりが今から楽しみです」とコメント。

そして白鳥さんは、「主題歌を歌わせていただくことも、ブースに入って歌をとることも初めてだったので、お話をいただいた時からずっと不安を感じていました。不安でいっぱいだったレコーディングも、こうして無事に皆さんへお届けできることになり、今はホッと安心しています。『ぼくたちん家』にぴったりの温かい仕上がりになったと思うので、ぜひ何度でも聴いていただけたらうれしいです！」とアピールしました。

ドラマは、様々な偏見のなかで生きる“社会のすみっこ”にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて明るくたくましく生き抜く姿を、笑いと涙で描く奇妙なホーム＆ラブコメディー。主演の及川さんが心優しきゲイ・波多野玄一、手越さんがクールなゲイの中学校教師・作田索、白鳥さんはその生徒で、中学3年生の少女・楠ほたるを演じます。