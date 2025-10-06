Snow Man阿部亮平、冬ファッション纏いアンニュイな表情「NYLON JAPAN」初ソロ表紙
【モデルプレス＝2025/10/06】Snow Manの阿部亮平が、10月28日発売の『NYLON JAPAN』（カエルム）12月号にソロ表紙で初登場。冬ファッションを着こなす。
【写真】Snow Man、国立でド派手ライブ
今号は『Frozen with joy，Melted by Love』を掲げた冬を象徴する1冊。そのフローズンな表紙を阿部が飾ることが決定。カバーストーリーでは、冬の凍てつく寒さの中に佇む阿部が、持ち前のスタイルを生かして、最高にクールに冬ファッションを着こなす。
ストーリーの中には“朝の顔”と打って変わって、雪降る夜のシチュエーションでのエモーショナルなカットも掲載。ほかにも、クレバーな阿部らしいアイウェアをしたストリートスタイルや、スノーマンシルエットのもこもこジャケットスタイルなど、モードな中にも大人の気を感じるバリエーション豊かなストーリーが完成した。
撮影後のインタビューでは「挑戦しがいのある現場だった」と話し、様々なアンニュイなポージングがそれを物語っている。そのインタビューではテーマにちなんだ愛について、内面の二面性についてなども語っており、ぐっとディープな阿部を知ることができる。両面ピンナップでは、セカンドカバーとして、キリッと決まったカットも披露。こんな阿部は見たことないと驚くほど、ドキッとする視線の連続となっている。（modelpress編集部）
◆阿部亮平「NYLON JAPAN」初ソロ表紙
