女優の板谷由夏（50）が6日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。17歳と13歳の息子がいる板谷は思春期の子育てについて「あえて子どもに弱みを見せる」と明かした。

「ずっと一生懸命母親ってやらなきゃいけないっていうのがある…あったんですね。だんだん体力的にも年齢的にもキツくなってきたし、子ども達も大きくなってきたんで、もう無理ですっていうことを正直に言うようにしたんです。いろんなことはママはごめんなさいって。お茶わん洗って寝れませんって。そういうのもやるようにしたんですよ。そうすると助けてくれるようになった」と語った。

するとMCのハライチ澤部佑（39）が「気づいたら言わなくとも息子さんがやってくれるという？」と聞くと、「お弁当箱、自分で洗うとか。たまにだけど。こっちが『無理して頑張ってるのよ私』って言っても、みんなは全然答えてくれないから。『私きついんだけど』っていうのを素直に出すと、向こうが結構キャッチしてくれるっていうのがだいぶ分かってきました」。すると澤部が「でも、そもそもが、いいお子さんなんでしょうね」と続けた。