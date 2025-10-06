金子みゆ、美脚＆美ウエストチラ見せ「とてつもなく可愛い」「スタイルが良すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/10/06】人気インフルエンサー・金子みゆが10月5日に自身のInstagramを更新。美脚と引き締まったウエストを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】金子みゆ、美脚＆美ウエストチラ見せ
金子は「パンツがよすぎる」とつづり、グレーのプリーツスカート風のショートパンツに黒の長袖姿で壁にもたれて立っている写真を投稿。すらりと伸びた長い足と引き締まったお腹を披露している。
この投稿には「とてつもなく可愛い」「スタイルが良すぎる」「尊い」「脚長い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
