吉本興業所属のお笑いコンビ、鬼越トマホークの金ちゃん（39）と良ちゃん（39）が4日深夜放送のTBS系「オールスター後夜祭’25秋」（土曜深夜0時58分）に生出演。過去のコンビ解散理由を明かす場面があった。

ピリオド1の2問目、「本日をもって解散するコンビは」との問題が出された後、システムトラブルで番組の進行が中断。その間、総合司会の有吉弘行から「鬼越は解散経験あるんだね？」と聞かれ、金ちゃんが「2回解散してます」と打ち明けた。

さらに有吉から解散理由を聞かれると、金ちゃんは隣に座っている良ちゃんを見て「嫉妬ですね」とコメント。スタジオが沸く中、「俺が同期と仲よくしてると良ちゃんが嫉妬してくる、みたいな」と理由を明かした。それを聞いた良ちゃんは、恥ずかしそうに隣で笑顔を浮かべていた。金ちゃんはすかさず「何か言えよ、お前！」とツッコミを入れていた。

その後、システムトラブルが復旧。結局、コンビ解散を発表したのは今放送に出演していたコンピューター宇宙のはっしーはっぴー（30）とブティックあゆみ（34）だった。

鬼越トマホークはNSC（吉本総合芸能学院）東京15期生の同期同士で2010年に結成。NSCを首席で卒業している。