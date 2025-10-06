大敗で崖っぷちヤンキース「唯一のチャンスは…」 元宿敵が辛辣ジョーク、ジーターも大爆笑
地区シリーズで連敗…元レッドソックスのオルティス氏が口にした秘策
米大リーグのヤンキースは5日（日本時間6日）、敵地トロントでブルージェイズとの地区シリーズ第2戦を戦い、7-13で敗れ0勝2敗となった。宿敵レッドソックスで長くプレーしたデービッド・オルティス氏は米放送局の番組に出演し、巻き返すための意外な条件を口にしている。
この試合、ヤンキースは前半4回までに0-12と大量リードを許す苦しい展開。打線は6回2死でようやくジャッジがチーム初安打。この回ベリンジャーの本塁打で2点を返したのを皮切りに後半は7点を奪ったが、序盤の失点があまりに大きかった。
米スポーツ専門局「FOXスポーツ」では、まさかの人物にヤンキースが巻き返すための方法を聞いた。オルティス氏は大リーグ通算541本塁打、ヤンキースの宿敵レッドソックスで長く主砲を務め、米野球殿堂入りも果たしている。
番組の公式Xが公開した動画で、ヤンキースのレジェンド、デレク・ジーター氏と向かい合ったオルティス氏は、ヤンキースが盛り返すために「唯一のチャンスは君（ジーター）とMo（リベラ）、アンディ（ペティット）とAロッドが戻ってきてプレーすることだけだ」と口にして笑わせた。いずれも、2000年代のヤンキース黄金期を支えた選手たちだ。
さらに「レジー・ジャクソン、ベーブ・ルース、みんなだ！ ジョー・ディマジオ、ロジャー・マリスも」と、名門の歴史を作ってきた選手を並べ、出演者は爆笑している。ファンからもつられたようなコメントが並んだ。
「ジーターの笑いが止まらないのがいいね」
「レッドソックスは今日どこにいた？ああ、ヤンキースに負けて敗退したんだったね」
「彼は正しい」
「実はけっこう面白い」
「これには笑ってしまった。でも本当のことだ」
「熱狂的なヤンキースファンとしてビッグ・パピに同意するけど、認めたくない」
第3戦は7日（同8日）に本拠地ヤンキースタジアムで行われる。あと1敗で終戦という状況からの巻き返しはあるのだろうか。
（THE ANSWER編集部）