地区シリーズで連敗…元レッドソックスのオルティス氏が口にした秘策

米大リーグのヤンキースは5日（日本時間6日）、敵地トロントでブルージェイズとの地区シリーズ第2戦を戦い、7-13で敗れ0勝2敗となった。宿敵レッドソックスで長くプレーしたデービッド・オルティス氏は米放送局の番組に出演し、巻き返すための意外な条件を口にしている。

この試合、ヤンキースは前半4回までに0-12と大量リードを許す苦しい展開。打線は6回2死でようやくジャッジがチーム初安打。この回ベリンジャーの本塁打で2点を返したのを皮切りに後半は7点を奪ったが、序盤の失点があまりに大きかった。

米スポーツ専門局「FOXスポーツ」では、まさかの人物にヤンキースが巻き返すための方法を聞いた。オルティス氏は大リーグ通算541本塁打、ヤンキースの宿敵レッドソックスで長く主砲を務め、米野球殿堂入りも果たしている。

番組の公式Xが公開した動画で、ヤンキースのレジェンド、デレク・ジーター氏と向かい合ったオルティス氏は、ヤンキースが盛り返すために「唯一のチャンスは君（ジーター）とMo（リベラ）、アンディ（ペティット）とAロッドが戻ってきてプレーすることだけだ」と口にして笑わせた。いずれも、2000年代のヤンキース黄金期を支えた選手たちだ。

さらに「レジー・ジャクソン、ベーブ・ルース、みんなだ！ ジョー・ディマジオ、ロジャー・マリスも」と、名門の歴史を作ってきた選手を並べ、出演者は爆笑している。ファンからもつられたようなコメントが並んだ。

「ジーターの笑いが止まらないのがいいね」

「レッドソックスは今日どこにいた？ああ、ヤンキースに負けて敗退したんだったね」

「彼は正しい」

「実はけっこう面白い」

「これには笑ってしまった。でも本当のことだ」

「熱狂的なヤンキースファンとしてビッグ・パピに同意するけど、認めたくない」

第3戦は7日（同8日）に本拠地ヤンキースタジアムで行われる。あと1敗で終戦という状況からの巻き返しはあるのだろうか。



（THE ANSWER編集部）