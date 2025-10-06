10月4日、Aぇ! groupの草間リチャード敬太容疑者（29）が、公然わいせつの疑いで警視庁に逮捕された。同日に所属事務所のSTARTO ENTERTAINMENTは、公式サイトで、草間容疑者が逮捕されたこと報告し、活動休止を発表した。

《本日、弊社契約タレントの草間リチャード敬太が逮捕されたことをご報告致します。ファンの皆様をはじめ、関係者の方々に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します》

各社報道によると、10月4日早朝に東京・新宿にあるビルのエントランス付近で下半身を露出している草間容疑者を通行人男性が目撃し、通報。駆けつけた警察官に身柄を確保されたという。当時、酒に酔っていたと報じられている。

「草間さんは、アメリカ人の父と日本人の母との間に生まれたハーフで、’09年に旧ジャニーズ事務所に入所しました。’19年2月にAぇ! groupのメンバーに選ばれ、`24年5月にはCDデビューを果たしています。

明るいキャラクターが人気で、’19年から『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）に出演し、DASH島や0円食堂などの企画で活躍していました」（芸能関係者）

逮捕により、10月4日の深夜に放送を予定していた『あっちこっちAぇ！』（ABCテレビ）の放送が『渡辺篤史の建もの探訪』に差し替えられた。また10月5日に草間さんが出演を予定していた『ザ！鉄腕！DASH!!』も、翌週に放送を予定していた内容に差し替えられたと報じられている。

波紋を広げている草間容疑者の逮捕。活動休止はいつまで続くのだろうかーー。

「Aぇ! groupと、関西ジュニアの西村拓哉（22）が主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!？』の公開が来年1月9日に控えています。このタイミングまでには復帰できればと、事務所サイドは考えているといいます。

所属タレントたちが主演を務めているため、事務所としては公開延期などの措置を取りやすい状況にありますが、他の所属タレントが出演する映画も多く、公開時期がバッティングしてしまうことを考慮すると、延期はできるだけ避けたい意向だそうです。

’09年4月にSMAPの元メンバー・草磲剛さん（51）が都内の公園で酒に酔った状態で全裸になり、公然わいせつで現行犯逮捕されたことがありました。この時、会見を開いて謝罪し、活動を自粛。そして約一カ月後に芸能活動を再開させていました」（テレビ局関係者）

近年、コンプライアンス意識が高まっているなかで草間容疑者が起こした失態。活動休止期間はどれくらいになるのだろうかーー。