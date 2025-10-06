¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥é¥¤¥ô¥ê¡¼¤ÈÅ¥¾ÂºÛÈ½¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥ë¥É¡¼¥Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤ËÄóÁÊ¤µ¤ì¤ë
¡¡±Ç²è¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¡¿IT ENDS WITH US¡Ù¤ò½ä¤ê¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥é¥¤¥ô¥ê¡¼¤ÈÅ¥¾Â·¸ÁèÃæ¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥ë¥É¡¼¥Ë¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤«¤é¡¢Ì¾ÍÀ´þÂ»¤ÇÄóÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û½÷Í¥º²¡ª¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥é¥¤¥Ö¥ê¡¼¤ÎÂç¿Í¤ÊÉ½¾ð¤¬¥¹¥Æ¥¡¡±Ç²è¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¡¿IT ENDS WITH US¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡¥Ð¥ë¥É¡¼¥Ë¤È¥é¥¤¥ô¥ê¡¼¤ÎÁÊ¾Ù¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î31Æü¤Ë±Ç²è¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¡¿IT ENDS WITH US¡Ù»£±ÆÃæ¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤È¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤ò±£ÊÃ¤¹¤ë¤Ù¤¯Ãæ½ý¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥ô¥ê¡¼¤¬¥Ð¥ë¥É¡¼¥Ë¤òÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¤³¤ì¤òÈÝÄê¤¹¤ë¥Ð¥ë¥É¡¼¥Ë¤Ï1·î¤ËÆþ¤ê¡¢¥é¥¤¥ô¥ê¡¼¤ÈÉ×¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤òÌ¾ÍÀ´þÂ»¤È¶²³å¤ÇÈ¿ÁÊ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎÁÊ¤¨¤òºÇ½é¤ËÊó¤¸¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢Ì¾ÍÀ´þÂ»¤ÇÄóÁÊ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â6·î¤Ë´þµÑ¤µ¤ì¤¿¡£The Wrap¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ï¡¢¤³¤ÎºÛÈ½ÈñÍÑ¤Î²ó¼ý¤òµá¤á¤Æ¡¢Èà¤òÄóÁÊ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö9·î30Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ë¤ÆÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¡¢¡ÖÌ¾ÍÀÔÌÂ»ºÛÈ½¤ÎÊÛ¸îÈñÍÑ¤òÏÅ¤¦¤¿¤á¡¢¥Ð¥ë¥É¡¼¥Ë¤Î¥¦¥§¥¤¥Õ¥¡¡¼¥é¡¼¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥º¤ËÊä½þÅªÂ»³²Çå½þ¤ÈÄ¨È³ÅªÂ»³²Çå½þ¤ÎÎ¾Êý¡×¤òµá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±»æ¤Î´ë¶ÈÆâÊÛ¸î»Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Þ¥¯¥í¥¦¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡ÖºÛÈ½½ê¤ÎÈ½·è¤Ë¤è¤ê¡¢¥¿¥¤¥à¥º»æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÊ¤¨¤Ï¡¢»ö¼Â¤È¤·¤Æ¤âË¡Î§¤Î¾å¤Ç¤â²¿¤éº¬µò¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤ÎÈ¿¥¹¥é¥Ã¥×Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¿¥¤¥à¥º»æ¤ÏÁÊ¾ÙÈñÍÑ¡¢ÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ¡¢¤½¤·¤ÆºÛÈ½½ê¤¬ÀµÅö¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤½¤ÎÂ¾¤ÎÂ»³²Çå½þ¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎºÛÈ½¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ë¥É¡¼¥Ë¤Ï¡¢Àè·î¡¢ÀÅª¿Í¿ÈÇäÇã¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¡¦ÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥³¥à¥º¤ÎÊÛ¸î»Î¤ò¿·¤¿¤Ë¸Û¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
