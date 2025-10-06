Snow Man・阿部亮平、冬ムード満載のビジュアル解禁 『NYLON JAPAN』ソロ初表紙
9人組グループ・Snow Manの阿部亮平が、28日発売の『NYLON JAPAN』12月号（カエルム）表紙にソロ初登場。冬ムード満載のビジュアルが公開された。
【写真】爽やか…ブルーのジャケットがよく似合う阿部亮平
「Frozen with joy, Melted by Love」を掲げた冬を象徴する内容。カバーストーリーでは、冬の凍てつく寒さの中に佇む阿部が、持ち前のスタイルを生かして、クールに冬ファッションを着こなす。ストーリーの中には、“朝の顔”と打って変わって、雪降る夜のシチュエーションでのエモーショナルなカットも掲載。ほかにも、クレバーな“あべちゃん”らしいアイウェアをしたストリートスタイルや、スノーマンシルエットのもこもこジャケットスタイルなど、モードな中にも大人の色気を感じるバリエーション豊かな世界を見せた。
撮影後のインタビューでは「挑戦しがいのある現場だった」と話した。またテーマにちなんだ愛について、内面の二面性についてなども語っており、ディープな阿部を知ることができる。両面ピンナップでは、セカンドカバーとして、キリッと決まったカットも披露した。
