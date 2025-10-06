BOYNEXTDOOR、『THE FIRST TAKE』再登場 初の日本オリジナルタイトル曲「Count To Love」披露【コメント全文】
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが、きょう6日午後10時に公開されるYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』第597回に登場する。第594回に続いての再登場となる。
【写真】Vlog風のBOYNEXTDOOR「The Action」プロモーション
第597回では、初の日本オリジナルタイトル曲「Count To Love」を披露する。同楽曲は、ユニークで力強いリズムとエネルギッシュなバンドサウンド、そして恋人同士のリアルな感情を繊細に描いたラブソングとなっている。MVでは俳優の板垣李光人が出演したことでも注目を集めた。
メンバーは楽曲について「『Count To Love』は愛のために探し求める姿が本当にかわいらしい曲です。僕たちはMVの中で恋愛リアリティ番組のMCになって、たくさんの面白くてかわいらしい愛の状況にリアクションしましたが、この曲を聴いていただければ、おそらくより多くの方々が共感できるような恋愛中のさまざまな状況が思い浮ぶのではないかと思います」とコメントを寄せている。
BOYNEXTDOORのパフォーマンスではいつもハンドマイクを使うため、コンデンサーマイクを使ったパフォーマンスを見ることができるのは『THE FIRST TAKE』のみ。「IF I SAY, I LOVE YOU」パフォーマンス映像では「BOYNEXTDOORにハマったきっかけがFIRST TAKEだからまた出てくれてうれしい」「完成度が高くてすごい」「いつも楽しく歌う姿が大好き」などのコメントがあふれ、きょう公開の「Count To Love」のパフォーマンス映像にも期待が高まる。
【BOYNEXTDOORコメント全文】
「Count To Love」は愛のために探し求める姿が本当にかわいらしい曲です。僕たちはMVの中で恋愛リアリティ番組のMCになってたくさんの面白くてかわいらしい愛の状況にリアクションしましたが、この曲を聴いていただければ おそらくより多くの方々が共感できるような恋愛中のさまざまな状況が思い浮かぶのではないかと思います。
【写真】Vlog風のBOYNEXTDOOR「The Action」プロモーション
第597回では、初の日本オリジナルタイトル曲「Count To Love」を披露する。同楽曲は、ユニークで力強いリズムとエネルギッシュなバンドサウンド、そして恋人同士のリアルな感情を繊細に描いたラブソングとなっている。MVでは俳優の板垣李光人が出演したことでも注目を集めた。
BOYNEXTDOORのパフォーマンスではいつもハンドマイクを使うため、コンデンサーマイクを使ったパフォーマンスを見ることができるのは『THE FIRST TAKE』のみ。「IF I SAY, I LOVE YOU」パフォーマンス映像では「BOYNEXTDOORにハマったきっかけがFIRST TAKEだからまた出てくれてうれしい」「完成度が高くてすごい」「いつも楽しく歌う姿が大好き」などのコメントがあふれ、きょう公開の「Count To Love」のパフォーマンス映像にも期待が高まる。
【BOYNEXTDOORコメント全文】
「Count To Love」は愛のために探し求める姿が本当にかわいらしい曲です。僕たちはMVの中で恋愛リアリティ番組のMCになってたくさんの面白くてかわいらしい愛の状況にリアクションしましたが、この曲を聴いていただければ おそらくより多くの方々が共感できるような恋愛中のさまざまな状況が思い浮かぶのではないかと思います。