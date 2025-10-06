和楽器バンド・鈴華ゆう子、ORANGE RANGE・HIROKIと異色コラボ「やりたかったことがついに叶いました！」 元TOTALFAT・Kubotyも参加するミクスチャーサウンド
和楽器バンド（活動休止中）のボーカルとしても知られる鈴華ゆう子が、29日にリリースするニューアルバム『SAMURAI DIVA』にて、ORANGE RANGEのHIROKIとのコラボレーション楽曲「The Battle of the Monkey and the Crab feat.HIROKI (ORANGE RANGE)」を収録することが発表された。
【写真】圧巻のパフォーマンスを見せた和楽器バンド
同曲のプロデュースを手がけたのは、ORANGE RANGE作品にも携わる音楽プロデューサーのシライシ紗トリ。日本の昔話『さるかに合戦』を題材に、和楽器、ロック、ラップを融合させた新曲が誕生した。鈴華とシライシは数年前に共通の知人を介して出会い、互いの音楽性に惹かれて意気投合。和楽器バンドの活動休止を受け、鈴華がソロアルバムの制作に着手したタイミングで、新曲の制作をシライシに依頼したところ、HIROKIの参加が提案され、今回の共作が実現した。
歌詞は鈴華、HIROKI、シライシの3人による共作で、昔話を現代の視点で再構築。ボーカルの掛け合いが登場人物の対話のように展開し、全体が“ひとつの劇”のような構成となっている。サウンド面では、元TOTALFATのギタリスト・Kubotyがギターを担当。シライシによる力強いアレンジと疾走感ある演奏に加え、尺八、津軽三味線、能管、篠笛といった和楽器が重なり、まるでミュージシャンたちのバトルのような緊張感が作品全体に張り巡らされている。
鈴華は「学生時代にたくさん聴いて、みんなで歌っていたORANGE RANGEさん。そのHIROKIさんとご一緒できるなんて、本当に光栄です」とコメント。HIROKIも「面白いコンセプトテーマを持つ楽曲だったため、制作も録音も新鮮で、ORANGE RANGEとは違う空気を味わうことができました。たくさんの方に、鈴華ワールド全開のこの曲を楽しんでもらえたらうれしい」と語っている。
現在、鈴華の公式SNSでは「The Battle of the Monkey and the Crab feat.HIROKI (ORANGE RANGE)」のリリックビデオ（ショートver.）が公開中。また、アルバム全曲の試聴ができるクロスフェード動画も同時に公開されている。
『SAMURAI DIVA』は、「あらゆる音楽に“和”の息吹を宿し昇華させる」をコンセプトに制作されたアルバム。和とロック、ジャズ、クラシック、EDMなどを融合させた意欲作で、雅楽師・東儀秀樹や作曲家・田中公平ら、ジャンルを越えた豪華アーティスト陣も参加している。
詩吟流派の宗家としての顔も持ち、和楽器バンドのボーカルとして国内外から高い評価を受けてきた鈴華。自身のルーツを土台にジャンルの壁を越えた新たな挑戦に、今後も注目が集まりそうだ。
■鈴華ゆう子 コメント
私がずっとやりたかったことが、ついに叶いました！
男性ボーカリストとともに、ラップと“和”を融合させた楽曲を作りたかったのですが、今回こんなに豪華なメンバーとの作品が完成し、大満足です。
テーマは『さるかに合戦』！日本昔ばなしが大好きな私にとって、一度は挑戦してみたかったアプローチでした。
シライシさんとは出会ってから数年、ずっと「こんな作品を一緒にやりたいね」と語り合ってきたことがようやく形になり、感慨深いです。
そして、学生時代にたくさん聴いて、みんなで歌っていたORANGE RANGEさん。そのHIROKIさんとご一緒できるなんて、本当に光栄です。
日本ならではの作品として、世界中の方々にも楽しんでいただけますように。
大和魂を込めてお届けします！
■ORANGE RANGE・HIROKI コメント
鈴華さんとは初対面でしたが、いろいろな話しを聞けたり、このコラボはとても有意義な時間となりました。
面白いコンセプトテーマを持つ楽曲だったため、制作も録音も新鮮で、ORANGE RANGEとは違う空気を味わうことができました。
たくさんの方に、鈴華ワールド全開のこの曲を楽しんでもらえたらうれしいです。
そして、蟹には優しく接しましょう。
■シライシ紗トリ コメント
リリースおめでとうございます！ぜひ一緒に何かやりたいね!!と話してから月日が数年流れてしまって、やっとこんなに面白い形でご一緒することができて、とてもうれしいです。
鈴華さんは日本の音楽シーンにおけるとても稀有な存在だと思います。また次の扉を開いたということで、新しい挑戦に邁進する姿を楽しく拝見していきたいと思っております!!
今回ORANGE RANGEのHIROKIくんとギタリストKubotyくんとともにその挑戦の一端にシライシ、参加させていただきまして、大変光栄な限りでございます!!参加ミュージシャンたちのバトルをぜひ聞いて楽しんでもらえたらうれしいです。
■Kuboty コメント
最高の楽曲でギター弾かせてもらいました。
シライシさんのスーパーアレンジは必聴です!!
Rock、Funk、純邦楽、プログレ…歌唱も楽曲もジャンルごった煮、さるかにの枠を超越した令和の異種格闘技ソング爆誕!!!
【写真】圧巻のパフォーマンスを見せた和楽器バンド
同曲のプロデュースを手がけたのは、ORANGE RANGE作品にも携わる音楽プロデューサーのシライシ紗トリ。日本の昔話『さるかに合戦』を題材に、和楽器、ロック、ラップを融合させた新曲が誕生した。鈴華とシライシは数年前に共通の知人を介して出会い、互いの音楽性に惹かれて意気投合。和楽器バンドの活動休止を受け、鈴華がソロアルバムの制作に着手したタイミングで、新曲の制作をシライシに依頼したところ、HIROKIの参加が提案され、今回の共作が実現した。
鈴華は「学生時代にたくさん聴いて、みんなで歌っていたORANGE RANGEさん。そのHIROKIさんとご一緒できるなんて、本当に光栄です」とコメント。HIROKIも「面白いコンセプトテーマを持つ楽曲だったため、制作も録音も新鮮で、ORANGE RANGEとは違う空気を味わうことができました。たくさんの方に、鈴華ワールド全開のこの曲を楽しんでもらえたらうれしい」と語っている。
現在、鈴華の公式SNSでは「The Battle of the Monkey and the Crab feat.HIROKI (ORANGE RANGE)」のリリックビデオ（ショートver.）が公開中。また、アルバム全曲の試聴ができるクロスフェード動画も同時に公開されている。
『SAMURAI DIVA』は、「あらゆる音楽に“和”の息吹を宿し昇華させる」をコンセプトに制作されたアルバム。和とロック、ジャズ、クラシック、EDMなどを融合させた意欲作で、雅楽師・東儀秀樹や作曲家・田中公平ら、ジャンルを越えた豪華アーティスト陣も参加している。
詩吟流派の宗家としての顔も持ち、和楽器バンドのボーカルとして国内外から高い評価を受けてきた鈴華。自身のルーツを土台にジャンルの壁を越えた新たな挑戦に、今後も注目が集まりそうだ。
■鈴華ゆう子 コメント
私がずっとやりたかったことが、ついに叶いました！
男性ボーカリストとともに、ラップと“和”を融合させた楽曲を作りたかったのですが、今回こんなに豪華なメンバーとの作品が完成し、大満足です。
テーマは『さるかに合戦』！日本昔ばなしが大好きな私にとって、一度は挑戦してみたかったアプローチでした。
シライシさんとは出会ってから数年、ずっと「こんな作品を一緒にやりたいね」と語り合ってきたことがようやく形になり、感慨深いです。
そして、学生時代にたくさん聴いて、みんなで歌っていたORANGE RANGEさん。そのHIROKIさんとご一緒できるなんて、本当に光栄です。
日本ならではの作品として、世界中の方々にも楽しんでいただけますように。
大和魂を込めてお届けします！
■ORANGE RANGE・HIROKI コメント
鈴華さんとは初対面でしたが、いろいろな話しを聞けたり、このコラボはとても有意義な時間となりました。
面白いコンセプトテーマを持つ楽曲だったため、制作も録音も新鮮で、ORANGE RANGEとは違う空気を味わうことができました。
たくさんの方に、鈴華ワールド全開のこの曲を楽しんでもらえたらうれしいです。
そして、蟹には優しく接しましょう。
■シライシ紗トリ コメント
リリースおめでとうございます！ぜひ一緒に何かやりたいね!!と話してから月日が数年流れてしまって、やっとこんなに面白い形でご一緒することができて、とてもうれしいです。
鈴華さんは日本の音楽シーンにおけるとても稀有な存在だと思います。また次の扉を開いたということで、新しい挑戦に邁進する姿を楽しく拝見していきたいと思っております!!
今回ORANGE RANGEのHIROKIくんとギタリストKubotyくんとともにその挑戦の一端にシライシ、参加させていただきまして、大変光栄な限りでございます!!参加ミュージシャンたちのバトルをぜひ聞いて楽しんでもらえたらうれしいです。
■Kuboty コメント
最高の楽曲でギター弾かせてもらいました。
シライシさんのスーパーアレンジは必聴です!!
Rock、Funk、純邦楽、プログレ…歌唱も楽曲もジャンルごった煮、さるかにの枠を超越した令和の異種格闘技ソング爆誕!!!