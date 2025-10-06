『コードギアス』20周年企画が始動 13作品の復刻上映会、ミュージカル続編制作決定
人気アニメ『コードギアス』シリーズ20周年を迎える2026年に向けて記念企画「Road to CODE GEASS 20th Year」が始動し、第１弾として「コードギアス Project “To 20th” イベント」が12月7日に開催されることが決定した。豪華ゲストを招いてのトークショーに朗読劇など、内容盛りだくさんなイベントとなる。
【画像】ルルーシュ＆C.C.の2ショット！ 『コードギアス』特典カード13種類
また、第２弾として、過去に劇場で上映した『コードギアス』シリーズ13作品を全国の劇場で上映する「コードギアス20周年記念復刻上映会」が2026年1月6日よりスタート。あわせて、上映会用のキービジュアル、ムビチケ情報、劇場で配布する入場者特典も一挙公開された。
さらに2023年9月に上演されたミュージカル『コードギアス 反逆のルルーシュ 正道に准ずる騎士』の続編制作が決定。前回と同じく、枢木スザク役を赤澤遼太郎、ルルーシュ・ランペルージ役を小南光司が演じ、2026年1月より上演される。
「コードギアス Project “To 20th” イベント」は、新宿グランドにて開催。例年、12月5日のルルーシュお誕生日に合わせ上映会を実施しているが、今年は、来る2026年が『コードギアス』シリーズの20周年ということで、そのイヴを記念してルルーシュ役の福山潤に加え、『コードギアス 奪還のロゼ』よりロゼ役の天崎滉平、アッシュ役の古川慎が出演するイベントを実施。
イベントは昼夜の2回公演となっており、出演者によるスペシャルトーク、新作朗読劇、新情報発表などを実施予定。チケットの先行予約受付（抽選）は、本日から受付がスタートしている。
『コードギアス20周年記念復刻上映会 Road to CODE GEASS 20th Year』は2026年1月6日より開催。「コードギアス 反逆のルルーシュ」劇場3部作、『コードギアス 亡国のアキト』全5章、『コードギアス 復活のルルーシュ』、『コードギアス 奪還のロゼ』全4幕が、隔週火曜日と木曜日に、2026年6月まで順次上映する。
さらに、本上映会用の入場者特典も公開。各作品1種、合計13種の「描き下ろしイラストスクエアカード」を配布していく。本上映会を記念した描き下ろしイラストによるキービジュアルも公開となり、このイラストを使用したムビチケの販売も決定。アニメイト限定のムビチケ収納アクリルパネル付ムビチケ13枚セット（数量限定）も販売される。
【画像】ルルーシュ＆C.C.の2ショット！ 『コードギアス』特典カード13種類
また、第２弾として、過去に劇場で上映した『コードギアス』シリーズ13作品を全国の劇場で上映する「コードギアス20周年記念復刻上映会」が2026年1月6日よりスタート。あわせて、上映会用のキービジュアル、ムビチケ情報、劇場で配布する入場者特典も一挙公開された。
「コードギアス Project “To 20th” イベント」は、新宿グランドにて開催。例年、12月5日のルルーシュお誕生日に合わせ上映会を実施しているが、今年は、来る2026年が『コードギアス』シリーズの20周年ということで、そのイヴを記念してルルーシュ役の福山潤に加え、『コードギアス 奪還のロゼ』よりロゼ役の天崎滉平、アッシュ役の古川慎が出演するイベントを実施。
イベントは昼夜の2回公演となっており、出演者によるスペシャルトーク、新作朗読劇、新情報発表などを実施予定。チケットの先行予約受付（抽選）は、本日から受付がスタートしている。
『コードギアス20周年記念復刻上映会 Road to CODE GEASS 20th Year』は2026年1月6日より開催。「コードギアス 反逆のルルーシュ」劇場3部作、『コードギアス 亡国のアキト』全5章、『コードギアス 復活のルルーシュ』、『コードギアス 奪還のロゼ』全4幕が、隔週火曜日と木曜日に、2026年6月まで順次上映する。
さらに、本上映会用の入場者特典も公開。各作品1種、合計13種の「描き下ろしイラストスクエアカード」を配布していく。本上映会を記念した描き下ろしイラストによるキービジュアルも公開となり、このイラストを使用したムビチケの販売も決定。アニメイト限定のムビチケ収納アクリルパネル付ムビチケ13枚セット（数量限定）も販売される。