wapiti、2ndシングル「もののけ」10月24日リリース決定 来春には初の東名阪＆台湾ツアー開催へ
4人組ポップバンド・wapiti（ワピチ）が、2ndシングル「もののけ」を24日に配信リリースすることが決定した。さらに、来春には自身初の東名阪および台湾をまわるライブツアーの開催も発表された。
【動画】爽快感！wapiti、メジャーデビューシングル「ロックスター」ミュージックビデオ
wapitiは、インディーズ時代の楽曲「僕は愛を知らない」がSNSで注目を集め、同曲のストリーミング総再生回数は1200万回を超えている。新曲「もののけ」は、本当の声を出せずに生きづらさを抱える現代社会の中で、仮面を脱ぎ捨てて自分らしさを解放する先にある希望を歌ったロックナンバー。前作「ロックスター」の爽やかな印象とは一転し、内に秘めた情熱が荒々しく噴き出す重厚なサウンドに仕上がっている。
ジャケットは画家・小林舞香氏による描き下ろしで、“命をかざせ”という歌詞に通じる強い意志が込められたアートワークとなっている。ミュージックビデオは、リリース日の24日午前0時に公開予定となっている。
また、初のライブツアー『wapiti Live Tour 2026（仮）』の開催も決定。来年3月27日の大阪・梅田Shangri-Laを皮切りに、4月3日に愛知・ell. FITS ALL、4月5日に東京・Veats Shibuyaで開催。さらに4月下旬には台湾公演も予定されており、詳細は後日発表される。
■wapiti・織田龍紀（ボーカル）コメント
いつもwapitiの音楽を聴いてくださりありがとうございます。
今作は現代で生きる我々が抱えている現代病をテーマにしました。世間体や周りの人間に気を遣いすぎて、いつしか自分を偽ったような仮面を被って生活している自分たちに対して、もっと自分らしさを解放していいんだ、というメッセージを込めています。このテーマは、実はライブ中にふと浮かんだテーマで、ライブに来てくれるみんなが、もっといい意味で自分の思うがままに、楽しさや秘めた思いを解放できる場を作りたいと思い、楽曲制作に取り組みました。ライブが楽しみで仕方ありません。この「もののけ」が、みなさんにとっての自分解放のきっかけになれば幸いです。
