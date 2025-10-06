¡Ö¥Ç¥ì¥Þ¥¹¡×À¼Í¥¡¦½§ºê°½¡Ö·ëº§»ØÎØ¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¾×·âÈ¯¸À¤ËÈ¿¶Á¡Ö³§¤µ¤ó¤ËÊ¿ÏÂ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡À¼Í¥¤Î½§ºê°½¡Ê38¡Ë¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö·ëº§»ØÎØ¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅÅµ¤¤Î¾Ã¤·Ëº¤ì¤È¤«´¹µ¤Àð¤Î¤Ä¤±Ëº¤ì¤È¤«¿©´ï¤ÎÀö¤¤»Ä¤·¤È¤«»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢ËèÅÙ¸À¤¤Ìõ¤ÈÈï³²¼Ô¥à¡¼¥Ö¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡È¤´¤á¤ó¤Í¡É¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤ò¤Ê¤ó¤Ç¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡©¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¡©¡×¤ÈÉÔËþ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢µ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿½§ºê¡£¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó2¿Í¤ß¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤è¡Á¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÇ¥¿±Ãæ»Å»ö¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ËÀ¸³èÈñ¤â½Ð»ºÈñÍÑ¤âÀÞÈ¾¡¢»º¸å½ÐÁ°¤Î¼÷»Ê¤ò°ì²ó¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤À¤±¡£¥Þ¥¸¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡ªÁá¤¯¥é¥¸¥ª¤ÇÃý¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÅÜ¤ê¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤Ç·ëº§»ØÎØ¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¤½¤ó¤ÊÏÃ¤â¤·¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö·ëº§»ØÎØ¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤Î¾×·âÈ¯¸À¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤·¤ç¡¼¤â¤Ê¤¤¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ê¤Ë¡©³§¤µ¤ó¤ËÊ¿ÏÂ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡½§ºê¤Ï19Ç¯¤ËÊüÁ÷ºî²È¤Î°ËÊ¡Éô¿ò»á¤È·ëº§¡£º£Ç¯6·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¡Ö°Å»¦¶µ¼¼¡×¡Ê³ýÌî¥«¥¨¥Ç¡Ë¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤³¤Þ¡¼¤±¤Ã¤È¡×¡ÊËÌÇòÀî¤¿¤Þ¤³¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¡¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¥º¡×¡Ê¿·ÅÄÈþÇÈ¡Ë¡¢¡Ö¥¥ë¥é¥¥ë¡×¡ÊËþ´Ï¾þ¥Þ¥³¡Ë¡ÖHUG¤Ã¤È¡ª¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¡Ê°ì¾òÍöÀ¤¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£