6日、経団連の筒井義信会長が会見で高市新総裁の経済政策などについてコメントした。

【映像】経団連の筒井会長「マーケットは想定通り」「新政権に対する期待」

記者から「高市新総裁の就任後、積極的な財政出動への期待もあって株価も反応している。経団連として高市新総裁の積極的な財政出動と財政規律のバランスにどんな期待をするか？」と聞かれ、筒井会長は以下のように答えた。

「経済政策的には、積極的な投資という面において経団連の政策と重なるところが多いと捉えている。一方で、財政の健全化は不可欠で『経済あっての財政』ということ。あるいは財政が果たすべき戦略的役割、これは当然踏まえた上で、中長期でもって財政の健全化を果たしていく、そのビジョニングは不可欠だと考えている。そういう意味で、本来、投資は民間がその大勢を担うべきだと考えているが、非常に時間軸が長期・超長期にわたるものや業種がいくつもまたがるもの、あるいはトラックレコード（過去の収益実績や運用成績）があまりないものは政府が資源投下して牽引すべき領域もあると思うので、そこには積極的・集中的な投下が必要だ。当然、ワイズ・スペンディング（賢い支出）という前提のもとで。そのような観点から責任ある積極財政、バランスを取ろうという意思も感じ取っているので、我々としても、今後、積極的な財政運営と中長期の財政健全化のバランスを重視していきたいと考えている」

また、「公明党との連立見直しや新たな連立拡大という憶測もあるが」と問われた筒井会長は「山積する重要課題を着実かつスピード感を持って意思決定し実現させていく。そこにおいてはやはり政治の安定的な体制が不可欠だ。部分部分の連合を組むより、やはり中長期的に安定した連立体制が必要だと思う。どこの政党とどうかということはコメントを控えるが引き続きこの自公というものを中心にした安定的な政治の体制が組まれていくことを期待している」と答えた。

（ABEMA NEWS）

