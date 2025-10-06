俳優・有村架純（32）の姉で、タレントの有村藍里（35）が、5日、Xを更新。およそ10kg減量した激変ショットを披露した。

【映像】約10kg減量の有村藍里ビフォーアフター

2019年3月のブログで、骨から輪郭を整える「輪郭矯正」という美容整形を行ったことを公表していた有村。その後、2025年4月にはXで「整形前に顔戻ってる」「劣化した」などの声に対して、「私はなじんだと解釈しているし、たとえ戻ってきているのだとしても、もう口元を隠さず思いっきり笑えるようになったことがずっとうれしくて幸せだからいいんです」とつづっていた。

約10kg減量した激変ショットを公開

10月5日には、1年でおよそ10kg減量したという2枚の写真を投稿。「食生活を見直し、ここ数カ月はジムでのトレーニングなどを取り入れてました。どっちもいいと思うけど、個人的には減量後の方が体調を崩しにくくなったのと、体が動きやすい」と、ダイエットの成果を明かしている。

この投稿には、「10kgどこ痩せたの？なんて、思ってたけど…比べるとびっくり」「減量前も減量後もどちらもステキです」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）