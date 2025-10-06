双子出産の中川翔子、産後の体重の変化明かし思わず嘆き「デビュー当時の体重に戻したい」

10月4日、9月30日に双子を出産した中川翔子が自身のYouTubeチャンネルを更新。近況を語った。

「【出産報告】双子ママになりました」と題した今回の動画で、中川は帝王切開による出産や産後の体調などを明かしつつ、「びっくりすることがあって」「ついさっきだったんですけど、体重を計ったんですね。そしたらなんと3キロしか痩せてなかった」と明かした。

続けて、「おい。どういうことやねん。待ってよ。だって双子だけで5キロ以上あったんだよ」「太ったっていうか、むくみが大きいんですけど、本当に、写真集の時よりプラス30（キロ）とか…？」「計算おかしくない？5キロ以上出したんだよ。なのに3キロしか痩せてないの」と嘆いた。

その上で、「デビュー当時の体重に戻したいです、復帰するまでに」「どうしたらいいの？でも1ヶ月健診が終わるまでは運動もだめだし」「まだ出てないんですけど、母乳のためにはちゃんと食べないとっていうことで1ヶ月はダイエットとかできないんですよ。どうしたらいいの？マジで」と苦笑いしていた。