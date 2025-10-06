大館市の小学生が、地元で収穫されたばかりの「あきたこまち」の新米を使って、きりたんぽづくりに挑戦しました。



6日は子どもたちに人気のお笑い芸人、小島よしおさんも駆けつけ、本場大館自慢の味をみんなで楽しみました。



大館市の矢立小学校にやってきた、お笑い芸人の小島よしおさん。



小島さんはJAグループの子ども向け雑誌、「ちゃぐりん」の取材で全国各地を訪れています。





秋の大館の味覚といえば、やはり新米でのきりたんぽ。6日は矢立小学校の全校児童25人ときりたんぽづくりに挑戦しました。小島さんにとっては、これが初めてのきりたんぽづくりです。小島さん「そんなの関係ねぇ、そんなの関係ねぇ」使うのは大館市内で先月収穫されたばかりの「あきたこまち」の新米です。小島さんと子どもたちは実りの秋を感じながら、秋田杉の串に丁寧に巻き付けていきました。思い思いの形に仕上がったお手製のたんぽ。焼き目がつくまで、炭火にかけられた後は…比内地鶏やセリ、マイタケ、それにネギなどとあわせて完成です。自分たちでつくった、本場大館自慢の味をみんなで楽しみました。小島さん「んー！おいちー！おいぴーや」6年生「きりたんぽも、もちもちしてておいしかったし、お肉もやわらかくてほろほろしてて、野菜とあってておいしかったです」5年生「（コメを）半殺しするのが難しくて大変でした」6年生「きりたんぽを作ってる途中でギャグをしてくれたり、そういうところがおもしろかったです」小島さん「楽しかったですし、勉強にもなったし、そしておいしかったっていうね、もう最高の時間でした」「お米の食べ方の1つとしてすごく特色のあるものだと思うんでこれを機会に、コメが注目されている今だからこそ、このきりたんぽも一緒に広げていきたいなと思います」大館の子どもたちと交流ができて「とてもよかった」と話した小島さん。6日の様子を収めた雑誌「ちゃぐりん」は、来年8月に発行される予定です。