リヴァプールのOBであるジェイミー・キャラガー氏はマンチェスター・シティでプレイするノルウェー代表FWアーリング・ハーランド（25）を絶賛している。



ザルツブルクやドルトムントでも得点を量産し続けていた怪物FWは2022年夏にシティにやってきたが、ペップ・グアルディオラ監督の下、着実な成長を見せており、世界最高とも言われるプレミアリーグでも猛威を振るっている。





今節のブレントフォード戦でもゴールを決めたハーランドは今シーズン公式戦9試合で12ゴール。さらに現在公式戦7試合連続で得点中だ。ノルウェー代表の試合も入れると9試合連続でゴールをマーク、そして合計11試合で18ゴールと圧巻の数字を残している。そんななか、キャラガー氏は英『Sky Sports』にて、「我々はイングランドサッカー史上最高のゴールスコアラーのプレイを見ていると思う」とハーランドについて語り、次のように絶賛した。「正直なところ、ジミー・グリーブスやディキシー・ディーンといった昔の選手たちは思い出せない。しかし、ゲーリー・リネカーやアラン・シアラー、ハリー・ケイン、そして私が応援するリヴァプールのイアン・ラッシュらは思い浮かぶ」「私にとって、偉大なセンターフォワードやストライカーとゴールスコアラーには違いがある。今私たちが目撃しているのはサッカー史上かつてない現象だ。そして忘れてはいけないのは、かつてのこのクラブのゴールスコアラーは、史上最高の選手の一人であるセルヒオ・アグエロだ。でもこれはアグエロとは全く次元が違う。彼（ハーランド）が最高だ」シティでは現在公式戦155試合で136ゴール22アシストをマークしているハーランド。まだ25歳とこれから全盛期を迎える可能性も十分にある怪物FWはすでにレジェンド級の点取り屋と言えるだろう。