スガシカオ「難聴が再々々…発しました」報告 11月からの全国ツアーは“決行”呼びかけ
シンガー・ソングライターのスガシカオが6日、自身のXで、難聴が再発したことをつづった。
【写真】スガシカオの報告（全文）
投稿で「難聴が再々々…発しました」と報告。「ここ2年くらい治ってたので、一番危険な秋花粉の時期もやり過ごせるかなと思っていたのですが残念。メニエールに進行しないことを祈るばかりです」と吐露。「弾き語りツアーまであと20日ほどですが、難聴でも決行（慣れてます）しますのでご心配なく！」と呼びかけた。
スガは11月1日から、全国を廻る全19公演の弾き語りツアー「Hitori Sugar TOUR 『Road to 30th Anniversary』」と予定している。
