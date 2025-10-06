高市早苗氏と小泉進次郎氏による決選投票となった自民党総裁選では、高市氏が女性初の自民党総裁となりました。広島の人々は…



■70代・無職「すごい！応援していました」

■20代・会社員「初めての女性（総裁）なので、女性ならではの視点でいろんな政策を進めていってもらえたら」

■60代「農水大臣を頑張っていたので小泉さんの方がいいかなと思っていた」

■60代・会社員「頑張ってもらいたいです。みなさんの国民の生活が安定するように」

■自民党広島県連幹事長 冨永健三県議「党員投票の開票を開始致します」





10月5日の午前中、広島県内の党員・党友が投じた票が開票されました。その結果、最多得票は旧岸田派の林芳正氏。2位に高市氏、3位は小泉氏と続きました。広島市東区の自民党員・河野修興さんは林氏に投票しました。しかし、新総裁に選ばれたのは広島では2位だった高市氏でした。■河野さん「残念ですね。だけどもうなる人を応援するしかないから。自民党員としては。（高市氏は）全く新しい目で見られる。女性としての観点があると思う」決選投票で敗れた小泉氏。その陣営についていた小林史明氏の目には涙がにじんでいました。公明党の斉藤鉄夫代表は、政治とカネの問題や高市氏の歴史認識などについて懸念を示しました。■公明党・斉藤鉄夫代表「連立協議を始めるに際し、私たちの懸念事項を率直に伝え させていただいた。連立政権では政策と理念の一致というのは不可欠であって、そんなに簡単にできるものではない」一方、自民党との連立に向けた動きが注目される野党議員は…■日本維新の会 空本誠喜氏（広島4区）「（高市氏の選出は）意外だったと思います。連立が必要ならば政策ごとなのか、それとも全体的な連立なのか、それは考えてもいいと思います。ただし、数合わせの連立は、これはやるべきではない」■国民民主党 福田玄氏（比例中国）「野党とどういった連携を組むのかという話が話題によく上が っているが、落ち着いた環境で、しっかりと 政策を前に進めるような状況をつくり出してほしい。あまり解散総選挙をですね、今勝てそうだからやるとか、そういったことは避けてほしいと思います」10月15日の召集で調整が進む臨時国会。そこで高市氏が次の総理大臣に指名されれば、憲政史上初の女性総理が誕生します。2025年10月6日