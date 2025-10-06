映画「火喰鳥を、喰う」で主人公の妻・夕里子役を演じる山下美月

公開中の映画「火喰鳥を、喰う」に出演する山下美月。

山下は、「乃木坂46」の元メンバー。「日日是好日」で映画デビューし、ドラマ「舞いあがれ！」「弁護士ソドム」「さらば、佳き日」「Eye Love You」、映画「映像研に気をつけろ！」「六人の嘘つきな大学生」「山田くんとLv999の恋をする」（25）など、話題作で俳優として活躍している。

今回は、そんな彼女の"推し"ているものについて、語ってもらった！

――山下美月さんの推しているものは何ですか？

「推しのキャラクターがたくさんいて、クローゼットの一番上を、全部"推し部屋"みたいにして、グッズをキャラクターごとに分けて飾っています」

――飾り始めたきっかけはなんでしたか？

「ぬいぐるみやフィギュアを集めすぎて置く場所がなくなって、母が家に来た時に『そろそろ整理しなさい』と怒られてしまって...。捨てたくないのでクローゼットに飾るようになりました。毎日開けたときに『好きなキャラクターたちが応援してくれてるな』と感じています」

――グッズはどんどん増えていくのですか？

「なるべく自分で増やさないように気をつけてはいるのですが、どうしても欲しい限定ものは通販で買いますし、ゲームセンターでゲットしたときは、そのまま持って帰ります。まだクローゼットに多少ゆとりがあるので、新しいものはそこに飾ろうと思っています」

――特にお気に入りのキャラクターはいますか？

「最近だとポムポムプリンが熱いです。海外旅行でどこに行ってもキティちゃんがいて、こうやって日本の文化を広げているサンリオさんはすごいなと思っていて。その中でもポムポムプリンが小さい時から家にいたので、今も集めています」

文=HOMINIS編集部 撮影＝MISUMI

公開情報

映画「火喰鳥を、喰う」

公開中

