ローソン、ホテルパティシエ監修スイーツ3品を発売/ザ･キャピトルホテル 東急と東急ストアとの共同開発

ローソンは、ザ･キャピトルホテル 東急、東急ストアと共同で、スイーツ3品を開発。2025年10月7日から、関東甲信地区のローソン約4,400店(「ナチュラルローソン」「ローソンストア100」を除く)と、東急ストア･プレッセ83店で順次発売する。

ラインアップは「ザ･ピスタチオパフェ」(税込427円)、「ザ･アップルクランブル」(税込459円)、「ザ･ティラミスエクレア」(税込340円)の3品。いずれもザ･キャピトルホテル 東急 シェフパティシエの安里 哲也氏が監修している。

〈ホテルパティシエ監修による本格スイーツ〉

ザ･キャピトルホテル 東急のシェフパティシエ･安里哲也氏は『ジャパンケーキショー トップオブパティシエ』の優勝経験を持ち、現在は日本洋菓子協会連合会の指導員やコンテスト審査員を務めている。今回発売するスイーツ3品は、ローソンと東急ストアが安里氏と試作を重ね、気軽に本格的な味わいを楽しめる商品として共同開発したもの。

ザ･キャピトルホテル 東急 シェフパティシエ 安里哲也氏

ラインアップは以下の通り。

◆「ザ･キャピトルホテル 東急 安里哲也シェフ監修 ザ･ピスタチオパフェ」

10月7日発売、税込427円

ピスタチオ風味のシフォンケーキ、濃厚なピスタチオクリーム、ベリーソースを重ね、その上にホイップクリームをのせた。食感のアクセントとして、砕いたピスタチオをトッピングしている。

ローソン×東急「ザ･ピスタチオパフェ」

◆「ザ･キャピトルホテル 東急 安里哲也シェフ監修 ザ･アップルクランブル」

11月11日発売、税込459円

ザクザクとした食感のクランブル生地の上に甘さ控えめのカスタードをのせ、食べやすいサイズにカットしたりんごとカラメルソースをトッピングした。りんごの酸味と食感が楽しめる。

ローソン×東急「ザ･アップルクランブル」

◆「ザ･キャピトルホテル 東急 安里哲也シェフ監修 ザ･ティラミスエクレア」

2026年1月20日発売、税込340円

さっぱりとした甘さのマスカルポーネクリームと苦みの効いたコーヒークリームを組み合わせ、食感のアクセントとしてコーヒーキャンディチップをトッピングした。コーヒーの苦みがマスカルポーネの甘さを引き立てる。

ローソン×東急「ザ･ティラミスエクレア」

【発売店舗】

・関東甲信地区(東京都･茨城県･栃木県･群馬県･埼玉県･千葉県･神奈川県･山梨県･長野県)のローソン約4,400店舗

※「ナチュラルローソン」「ローソンストア100」を除く。

・東急ストア･プレッセ83店舗

〈ローソンと東急のこれまでの取り組み〉

ローソンと東京急行電鉄(現:東急)は、2005年11月に業務提携契約を締結し、駅型コンビニエンスストア店舗の共同業態開発をスタートした。両社は東急線の駅構内や駅周辺への出店を積極的に推進し、2006年からは、駅売店とコンビニエンスストアの機能を融合させた「LAWSON + toks(ローソン プラス トークス)」を出店している。

また、共同開発商品の展開にも力を入れている。2023年5月には、東急ストアとタイアップした「もっちコグマパン」、同年7月にはSHIBUYA109監修「クロワッサンマフィン(チョコ)」、2024年5月にはSHIBUYA109監修「いちごホイップのキューブパン」を発売してきた。

今後も、ローソン、ザ･キャピトルホテル 東急、東急ストアの3社それぞれの知見を生かし、新たな商品の共同開発をめざすとしている。