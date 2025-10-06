ユジン（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/06】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が10月5日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響が寄せられている。

【写真】IVEユジン、チアリーダー姿で美脚披露

◆IVEユジン、チアリーダー姿で美脚スラリ


この日ユジンは、グレーのトレーナーにグリーンのプリーツスカートを合わせたコーディネートを公開。スラリと伸びた美しい脚が際立つショットで、カジュアルながらも抜群のスタイルを見せつけている。

◆IVEユジンに絶賛の声


この投稿に、ファンからは「脚がまぶしい」「スタイル完璧」「かわいい」「チアリーダー風似合いすぎ！」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】