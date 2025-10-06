堀北真希の妹・NANAMI、手作り鶏肉料理披露「私も作ってみたい」「おしゃれご飯」の声
【モデルプレス＝2025/10/06】芸能界を引退した堀北真希の妹でモデルのNANAMIが5日、自身のInstagramを更新。手作りの鶏肉料理を公開した。
【写真】堀北真希の妹、手作り鶏肉料理披露
NANAMIは「鶏肉のハニーマスタードワインのお供にも最適だよっ」と黒い器に美しく盛り付けられた手料理を公開。「お肉は塩胡椒、すりおろしにんにく、お酒で下味つけておいておく」「今回は手羽元で、両面こんがり焼いてね」と鶏肉を焼いている途中の写真や、ハニーマスタードソースの材料などのレシピも披露した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「私も作ってみたい」「おしゃれご飯」「レシピ参考になる」「料理上手」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
