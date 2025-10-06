¸µAKB48²ÏÀ¾ÃÒÈþ¡¢Ç¥¿±´ü´Ö¤Ç25kgÁýÎÌ »º¸å¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤Î±ÇÁü¸ø³«¡Ö¥â¥Á¥Ù¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÂº·É¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/06¡Û¸µAKB48¤Î²ÏÀ¾ÃÒÈþ¤¬¡¢10·î5Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡Öµ¤ÉÕ¤±¤Ð¡Ü25kg¤Ë¡×¤ÈÇ¥¿±´ü´Ö¤ËÂÎ½Å¤¬ÁýÎÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µAKB¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢28¥¥í¸º¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼
²ÏÀ¾¤Ï¡Ö¸ø³«¤¹¤ë¤«Çº¤ó¤À¤±¤É¡¢º£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ëÃ¯¤«¤Î´õË¾¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤Ê¤ì¤¿¤é¡Ä¡×¡ÖÇ¥¿±Ãæ¤Ë»ä¤Ï¿©¤Ù°ÁË¤ÈÉâ¼ð¤ß¤Ë¤«¤Ê¤êÇº¤Þ¤µ¤ìµ¤ÉÕ¤±¤Ð¡Ü25kg¤Ë¡×¤È¡¢Ç¥¿±´ü´Ö¤Ç25kgÁýÎÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤äÉâ¼ð¤ó¤ÀÂ¤ÎÆ°²è¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡Ö»º¸å¤Î¼«Ê¬¤Ï¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤âÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö2Ç¯¤«¤±¤Æ¡¼28kgÁé¤»¤é¤ì¤¿¤Î¡×¤È¡¢»º¸å¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÀ®¸ù¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤´èÄ¥¤ê¡ªÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÎå¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÁ°¤è¤ê¤µ¤é¤ËÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ÏÀ¾¤Ï2021Ç¯5·î¡¢ÇÐÍ¥¤Ç¿·ÂÎÁà¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤ë¾®»³·½ÂÀ¤È·ëº§¡£2022Ç¯6·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µAKB¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢28¥¥í¸º¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼
