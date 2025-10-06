【7位〜12位】10月7日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】獅子座
総合運：★★★☆☆
物事を前向きに受け止め、明るく考えることができる運気です。「こんなことをしたら面白そう」と思いついたら、早速行動に移してみると吉。すぐに大きな変化があるわけではなくても、今後の毎日がさらに充実するための準備になるはず。
出会ってすぐに恋が始まったり、恋人と将来の話ができたりする恋愛運。「一歩どころではなく何歩も一気に前進した」と喜びを噛みしめられそう。着る服も行く場所も、発する言葉も、インスピレーションをなによりも大事にすると◎。
金運
基本的には、｢丁寧にお金を使おう｣｢無駄遣いはしない｣という気持ちになる運気。ただ、魔が差したようにお金を使いたくなる瞬間もあるかも。カード類など、現金以外の支払い手段は、できるだけ持ち歩かないのが〇。
ラッキーアイテム：文房具
ラッキーカラー：インディゴブルー
【8位】蟹座
総合運：★★★☆☆
手間のかかることでも、今日は、丁寧に気分よくこなしていけそうです。後回しにしてきたことに取り組むチャンス！誰かと一緒ではなく、ひとりで静かに取り組むとベストです。「できるところまでやればいい」という心持ちも忘れずに。
恋愛運
なにかに対して、ひたすら熱心に取り組んでいる。そんな今日のあなたの姿は、相手をキュンとさせる魅力に溢れています！本気で努力していることなら、弱音を吐いたり涙を見せたりしてもOK。励ましの言葉には、素直に感謝するのもポイントです。
金運
自分と誰かの金銭感覚の違いに、びっくりすることがあるかも。親しい人の場合、思わず口出ししたくなるかもしれませんが、それはNG。｢人の振り見て我が振り直せ｣という心構えでいると、お金との縁をしっかりと強くできる日です。
ラッキーアイテム：フェイスパック
ラッキーカラー：ブラック
【9位】双子座
総合運：★★☆☆☆
意外な人と意気投合して、新しい考え方やものの見方ができるようになりそうな日です。親しみをもって話しかけてくれる人には、あなたも心を開いてみて。話していて感じたことは、正直に伝えてみるといいでしょう。かを考えることがポイント。すると、物事がすんなりと進み、自分への自信も深まるでしょう。
恋愛運
今日はまわりの人の反応も、恋の相手に与える印象も気にしなくてOK。気楽にマイペースで過ごしていれば、あなた本来の魅力が自然ににじみ出てきます。笑顔で楽しく本音で話すおしゃべりが、恋の進展を後押しするでしょう！
金運
趣味仲間や友だちと話が盛り上がって、｢あれがほしい｣などと買い物欲が湧いてくるかも。実際にお金を使うことで、入ってくるお金にも縁ができる運気です。ただ、少しでも予算オーバーの品は、迷わず却下することがポイント。
ラッキーアイテム：ハンカチ
ラッキーカラー：シーグリーン
【10位】牡牛座
総合運：★★☆☆☆
「自分だけの秘密にしておかなければ…」ということがあるかも。それに罪悪感を抱く必要はなし。ただ、ひとつ嘘をつくと、嘘を重ねなければならなくなります。隠したほうがいいことについては、なにも言わないのがベスト。
恋愛運
今日は、はっきりと恋が前進するわけではないかもしれません。ただ、あなたのやさしさが相手の心に染みこんで、心のつながりを強めることができそう。「同情はよくない」と考えず、ねぎらいや癒しの言葉をかけるといいでしょう。
金運
期待していなかった臨時収入があるなど、好調な金運の日です。普段は｢贅沢だから…｣という理由でやめていることに、今日はお金を使ってみて。自分へのご褒美をすることで、それ以上のお金とのつながりが生まれる日でもあります。
ラッキーアイテム：ルームランプ
ラッキーカラー：ブルーグレイ
【11位】山羊座
総合運：★☆☆☆☆
普段は感じないストレスが生まれそうな日。今日は運動をする時間を、最優先で確保するといいでしょう。朝のうちに体を動かせば、イライラを予防できる可能性も大。そして、ほかのこともスムーズに進みます。
恋愛運
片想いの相手や出会った相手には「とにかくやさしく」と心がけておくといい日。すると、相手の心のなかで、あなたの存在がしっかりと根付いていきます。一方、恋人がいるのなら、お互いの家族の話をすると未来につながりそうです。
金運
急いで行動していると、お金やカード、貴重品を落としてしまうかもしれない運気。ただ、時間にゆとりがあれば、大丈夫。大切なものをしっかりと守ることができます。常に10分前には行動するように心がけるといいでしょう。
ラッキーアイテム：ノート
ラッキーカラー：ベージュ
【12位】射手座
総合運：★☆☆☆☆
ちょっとしたことで悲しくなったり感激したりと、感情の動きが激しい日。一方で、いろんな発想が湧く運気でもあります。自分のなかで想像を広げたり深めたりして、人に話さないようにすれば、浮かんだアイディアを生かしやすくなるはず。
恋愛運
複数の人があなたに接近してきて、選ぶ立場になるかも。出会いの場では、すぐに「この人」と決めてしまわないことがポイント。また、オシャレが運気も魅力もUPするカギに。恋の相手の好みより、自分が好きなものを優先して。
金運
ほかの人の意見は、今日はあまり気にしないで。｢買うべきだ｣と思ったものには、お金を使ってOKです。反対に、節約するべきだと感じた部分は、きっちりと締めましょう。お金の実力も運気もグンとアップします！
ラッキーアイテム：ミントタブレット
ラッキーカラー：オレンジ