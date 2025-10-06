【7位〜12位】10月7日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】獅子座 総合運：★★★☆☆

物事を前向きに受け止め、明るく考えることができる運気です。「こんなことをしたら面白そう」と思いついたら、早速行動に移してみると吉。すぐに大きな変化があるわけではなくても、今後の毎日がさらに充実するための準備になるはず。



恋愛運

出会ってすぐに恋が始まったり、恋人と将来の話ができたりする恋愛運。「一歩どころではなく何歩も一気に前進した」と喜びを噛みしめられそう。着る服も行く場所も、発する言葉も、インスピレーションをなによりも大事にすると◎。



金運

基本的には、｢丁寧にお金を使おう｣｢無駄遣いはしない｣という気持ちになる運気。ただ、魔が差したようにお金を使いたくなる瞬間もあるかも。カード類など、現金以外の支払い手段は、できるだけ持ち歩かないのが〇。



ラッキーアイテム：文房具



ラッキーカラー：インディゴブルー 恋愛運出会ってすぐに恋が始まったり、恋人と将来の話ができたりする恋愛運。「一歩どころではなく何歩も一気に前進した」と喜びを噛みしめられそう。着る服も行く場所も、発する言葉も、インスピレーションをなによりも大事にすると◎。金運基本的には、｢丁寧にお金を使おう｣｢無駄遣いはしない｣という気持ちになる運気。ただ、魔が差したようにお金を使いたくなる瞬間もあるかも。カード類など、現金以外の支払い手段は、できるだけ持ち歩かないのが〇。ラッキーアイテム：文房具ラッキーカラー：インディゴブルー

【8位】蟹座 総合運：★★★☆☆

手間のかかることでも、今日は、丁寧に気分よくこなしていけそうです。後回しにしてきたことに取り組むチャンス！誰かと一緒ではなく、ひとりで静かに取り組むとベストです。「できるところまでやればいい」という心持ちも忘れずに。



恋愛運

なにかに対して、ひたすら熱心に取り組んでいる。そんな今日のあなたの姿は、相手をキュンとさせる魅力に溢れています！本気で努力していることなら、弱音を吐いたり涙を見せたりしてもOK。励ましの言葉には、素直に感謝するのもポイントです。



金運

自分と誰かの金銭感覚の違いに、びっくりすることがあるかも。親しい人の場合、思わず口出ししたくなるかもしれませんが、それはNG。｢人の振り見て我が振り直せ｣という心構えでいると、お金との縁をしっかりと強くできる日です。



ラッキーアイテム：フェイスパック



ラッキーカラー：ブラック

【9位】双子座 総合運：★★☆☆☆

意外な人と意気投合して、新しい考え方やものの見方ができるようになりそうな日です。親しみをもって話しかけてくれる人には、あなたも心を開いてみて。話していて感じたことは、正直に伝えてみるといいでしょう。かを考えることがポイント。すると、物事がすんなりと進み、自分への自信も深まるでしょう。



恋愛運

今日はまわりの人の反応も、恋の相手に与える印象も気にしなくてOK。気楽にマイペースで過ごしていれば、あなた本来の魅力が自然ににじみ出てきます。笑顔で楽しく本音で話すおしゃべりが、恋の進展を後押しするでしょう！



金運

趣味仲間や友だちと話が盛り上がって、｢あれがほしい｣などと買い物欲が湧いてくるかも。実際にお金を使うことで、入ってくるお金にも縁ができる運気です。ただ、少しでも予算オーバーの品は、迷わず却下することがポイント。



ラッキーアイテム：ハンカチ



ラッキーカラー：シーグリーン

【10位】牡牛座 総合運：★★☆☆☆

「自分だけの秘密にしておかなければ…」ということがあるかも。それに罪悪感を抱く必要はなし。ただ、ひとつ嘘をつくと、嘘を重ねなければならなくなります。隠したほうがいいことについては、なにも言わないのがベスト。



恋愛運

今日は、はっきりと恋が前進するわけではないかもしれません。ただ、あなたのやさしさが相手の心に染みこんで、心のつながりを強めることができそう。「同情はよくない」と考えず、ねぎらいや癒しの言葉をかけるといいでしょう。



金運

期待していなかった臨時収入があるなど、好調な金運の日です。普段は｢贅沢だから…｣という理由でやめていることに、今日はお金を使ってみて。自分へのご褒美をすることで、それ以上のお金とのつながりが生まれる日でもあります。



ラッキーアイテム：ルームランプ



ラッキーカラー：ブルーグレイ

【11位】山羊座 総合運：★☆☆☆☆

普段は感じないストレスが生まれそうな日。今日は運動をする時間を、最優先で確保するといいでしょう。朝のうちに体を動かせば、イライラを予防できる可能性も大。そして、ほかのこともスムーズに進みます。



恋愛運

片想いの相手や出会った相手には「とにかくやさしく」と心がけておくといい日。すると、相手の心のなかで、あなたの存在がしっかりと根付いていきます。一方、恋人がいるのなら、お互いの家族の話をすると未来につながりそうです。



金運

急いで行動していると、お金やカード、貴重品を落としてしまうかもしれない運気。ただ、時間にゆとりがあれば、大丈夫。大切なものをしっかりと守ることができます。常に10分前には行動するように心がけるといいでしょう。



ラッキーアイテム：ノート



ラッキーカラー：ベージュ