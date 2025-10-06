【機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE EX55 デスティニーガンダムSpecII】 10月7日11時より予約開始

バンダイは、ガシャポンフィギュア「機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE EX55 デスティニーガンダムSpecII」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月7日11時より予約受付を開始する。発送日・価格は未定。

本商品は「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」に登場したモビルスーツ「デスティニーガンダムSpecII」を立体化したもの。ガシャポンフィギュア「モビルスーツアンサンブル」シリーズの特徴的なデフォルメデザインとなっている。

劇中の暗めのカラーリングが再現され、光の翼や手に持ったアロンダイトが確認できる。また、関連するEX56弾も企画進行中とのことで、近日情報解禁を予定している。

(C)創通・サンライズ