¡Ö¿Í¤È¤Ê¤ê¤¬Ê¬¤«¤ë¡×ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¡¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î»î¿©¸å¤Î¡È¿¶¤ëÉñ¤¤¡É¤ËÈ¿¶Á
10·î4Æü¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê52¡Ë¤¬¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æ°²è¡Ø¡ÚÌÚÂ¼¤µ¡Á¡Á¤ó¡ª¡Û¤Þ¤ë¤ÇÎ¹¹Ôµ¤Ê¬¡ª¡©ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡ÖÅìµþ¤ÇËÌ³¤Æ»¤Î¹¬¡×¤ò´®Ç½¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤ÎÇã¤¤ÊªÃæ¤Î¡È¿¶¤ëÉñ¤¤¡É¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖÅìµþ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¹ñÆâÎ¹¹Ôµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ç¡¢Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤Ë¤¢¤ë¡ÖËÌ³¤Æ»¤É¤µ¤ó¤³¥×¥é¥¶Í³ÚÄ®Å¹¡×¤òË¬Ìä¡£Æ±Å¹¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ä¿Íµ¤¤Î¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¡¢1200ÅÀ°Ê¾å¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡¢ÍÈ¤²¤¿¤Æ¥³¥í¥Ã¥±¤ä¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¹°÷¤Î°ÆÆâ¤ÇÅ¹Æâ¤ò¸«¤Æ²ó¤ê¡¢Çã¤¤Êª¤«¤´¤Ë¼¡¡¹¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÌÚÂ¼¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÌÚÂ¼¤ÏÎäÂ¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¡Öºú¥ë¥¤¥ÙÄÒ¡×¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤ËÌÜ¤òÎ±¤á¤¿¡£Å¹°÷¤â¡Ö¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¡×¤È´«¤á¤ë¥ë¥¤¥Ù¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Êµö²Ä¤òÆÀ¤ÆÅ¹Æ¬¤Ç»î¿©¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÌÚÂ¼¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÅÏ¤µ¤ì¤¿¥ë¥¤¥Ù¤ò°ì¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¤³¤Î·Á¾õ¤«¤é¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÙÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ª¤à¤¹¤Ó¤Ç¿©¤Ù¤¿¤éÀäÂÐ¤¦¤Þ¤¤¤Ã¤¹¤è¡£¤½¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¤Î²£¤Ë¤µ¤Ã¤¤«¤é¥Á¥é¥Û¥é½Ð¤Æ¤¤¤ë¹Ô¼Ô¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¾ßÌý¤Î¤ª¤Ò¤¿¤·¤È¤«¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤é¤â¤¦100ÅÀ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡Ä¡Ä¡×¤ÈÎäÂ¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¥ë¥¤¥Ù¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤·¤Ð¤é¤¯¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÌÚÂ¼¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤Û¤Éµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤«¹ØÆþ¤ò·è°Õ¤·¤Æ¿·ÉÊ¤Î¥ë¥¤¥Ù¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÆÍÁ³¥«¥á¥é¤ÎÊý¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤³¤¦ÏÃ¤·¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¤µ¤Ã¤¡¢¤³¤Ã¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤òº£³«¤±¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤½¤ìÆþ¤ì¤È¤¯¡×
¤½¤¦¸À¤¦¤ÈÌÚÂ¼¤Ï¡¢»î¿©ÍÑ¤ËÆÃÊÌ¤Ë³«Éõ¤·¤¿¿©¤Ù¤«¤±¤Î¥ë¥¤¥Ù¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ê¡¢³¸¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÊÄ¤áÄ¾¤·¤ÆÇã¤¤Êª¤«¤´¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤ª²Û»Ò¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¥Þ¥ë¥»¥¤¥Ð¥¿¡¼¥µ¥ó¥É¡¢Í¼Ä¥¥á¥í¥ó¥¥ã¥é¥á¥ë¡¢¥í¥¤¥º¤Î¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¤òÂçÎÌ¤Ë¤«¤´¤ËÆþ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Î¡ÈÇúÇã¤¤¡É¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¦¤Á¤À¤è¡¢¸½¾ìÍÑ¤À¤è¡×¤ÈYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤Ë¤ä¤ê¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Å¹°÷¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»»º¤ÎÎ³¥³¡¼¥ó¥³¥í¥Ã¥±¤ò¹ØÆþ¡£»£±ÆÍÑ¤ËÆÃÊÌ¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÌÚÂ¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Î¡© ¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¤Î¡© ÉáÄÌ¤Ï¤À¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¡¢¡ÈÆÃÊÌ°·¤¤¡É¤ò·ù¤Ã¤¿¤Î¤«¤³¤ÎÄó°Æ¤ò¸Ç¼¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ê¤«¤´¤ÎÃæ¤Î¾¦ÉÊ¤Î¡Ë²ñ·×¤òÀè¤Ë¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¿©¤Ù¤è¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÀº»»¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥³¥í¥Ã¥±¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÌÚÂ¼¤Î¡È¿¶¤ëÉñ¤¤¡É¤Ë´¶Æ°¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÆÃÊÌ»î¿©ÍÑ¤Ç¤Ã¤Æ³«¤±¤¿¤Î¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¼«Á³¤È¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡Õ
¡Ô²ñ·×Á°¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¤¡¢»î¿©¤·¤¿Êª¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õº¹¤·Æþ¤ìÊ¬¤òÇã¤¦¡¢¤ª´«¤á¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Å¹°÷¤Ø¤Î¿´ÇÛ¤ê¤Èµ¤¸¯¤¤¤Î¹¤µ¤¬ÁÇÅ¨¤Ç³Ê¹¥¤¤¤¤¡Õ
¡Ô»î¿©¤·¤¿¤â¤Î¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¡¢²ñ·×Á°¤Ë¥³¥í¥Ã¥±¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¤ªµÒÍÍ¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤êºÙ¤«¤¤ÇÛÎ¸¤¬¼«Á³¤Ë½ÐÍè¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡Õ
¡Ô¿Í¤È¤Ê¤ê¤¬Ê¬¤«¤ëÆ°²è¤Ç¤¹¤Í¡Õ