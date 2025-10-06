「母の浮気相手からの手紙」を見つけた46歳女性が知った「母が私を捨てた」本当の理由

「介護の負担は女性にのしかかることが多いです。親や夫の介護で心の病気になってしまう人も。介護中に親や夫が隠していたことを知り、精神的なショックを受ける人もいます」

こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。彼女は、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。

山村さんは「困っている人を救える人になりたい」という気持ちが強い。学生時代は警察官を希望していたが、当時は身長制限があり、受験資格はなかった。一般企業に勤務するが、目の前の人を助けたいという思いは強く、探偵の修行に入る。探偵は調査に入る前に、依頼者が抱えている困難やその背景を詳しく聞く。山村さんは相談から調査後に至るまで、依頼人が安心して生活し、救われるようにサポートをしている。

これまで「探偵が見た家族の肖像」として山村さんが調査した家族のことをお伝えしてきたが、この新連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにして行ったのかも含め、様々な事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮をしながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

今回の相談者は貿易関連会社で事務職として働く46歳の由香里さん。76歳の母には40年ほど前に浮気相手と駆け落ちをしたことがあり、その相手を探してほしいというのだ。

母の在宅介護のために25年ぶりに実家へ

今回の相談のきっかけは、由香里さんの76歳の母が転倒による骨折で自力で生活ができなくなり、有料老人ホームに入ったことです。この施設が職員の暴言や暴力、冷めた食事を出すことなどで、母の状態が悪くなり、半年で体重も10キロ減りました。

見かねた由香里さんは、在宅介護に切り替えることに。25年ぶりに実家に帰り、掃除を始めたところ、40年前、母が浮気して1年間家出した相手の男性とやり取りした手紙が出てきたのです。当時男性は、近所の英会話教室の講師でした。

母が1年間の失踪をしたことは、6歳の由香里さんの大きな心の傷になっていました。両親はそれが元で離婚。父は母の失踪や離婚のダメージが大きかったのか、50代でアルコール依存症になり入浴中に亡くなります。

母に、「当時のことを知りたい」と言うと、「そんなことあったけ？」ととぼける。「可愛い盛りの娘を捨てて、家を出た背景に何があったのか。それを知らないと在宅介護をするにも前に進めない」という由香里さんのために、男性を探すことにしたのです。

100通近くも

由香里さんが見せてくれた手紙は、全部で100通近くありました。離婚前の住所宛はDMのような白い封筒で、現在の実家宛のものは、キャラクターや美しいデザインの封筒ばかりでした。

由香里さんが「中身を読む勇気はないので、読んでください」と言うので、一番新しい封筒の手紙を読むと、旅先での風景の美しさが綴られ「あなたとここに来たいです。愛してる」と結ばれていました。字も整っており、「こんな手紙を送られたら、夢中になってしまうかもしれない」と思ってしまいます。

男性の名前で検索しましたが、全く無関係の市議会議員がヒットしたのみ。SNSもありません。手紙の中にはエロティックな内容もあったのですが、いたって紳士的な内容でした。ただ、この男性も由香里さんや兄の存在を全く無視している。ひたすら母のことを書いているのです。愛する女性の子供たちについて、気配りの一言もないことに違和感を覚えました。

何通か読んでわかったのは、この男性の地元への愛が強いこと。母と一時期同棲していたのも地元のようで、母は男性の仲間たちに溶け込んでいたこともわかりました。

当時の住所に向かってみると

ペアの探偵と、関東にある封書に書かれていた住所に向かいました。駅から車で10分程度の住所は、現在かなり広い更地になっています。両隣は新しいマンションで、向かいは古い民家でしたが、空き家の様子。周囲の家のインターフォンを押したのですが、反応はない。周りにコンビニもなく、周囲の人に聞き込むにも手がかりは少なそうです。

その後、詳細な下調べをしてから別の聞き込みを行い、町内会のような組織を見つけます。その会長という男性に会いに行きました。私たちのことや、背景をお話しすると、由香里さんの母とその浮気相手のことを覚えていました。そして「あいつなら今、駅前のマンションに引っ越したよ。呼ぼうか？」と言うので、連絡をしてもらいます。

「母の浮気相手」に会えることに

仕事中だというので、その日の19時に駅前のファミレスで待ち合わせることにしました。相手の男性はすでに来ており、私たちを見ると立ち上がり折り目正しく挨拶をしてくださいました。

60代後半でしょうか、シュッとした見た目で紳士的、優しい物腰と性格であることはわかります。おそらく、今も若いころもモテたのではないかと直感。ここではお母さんの名前を仮に「光子さん」とします。男性はこう話し始めました。

「光子さんのお嬢さんが、私に会いたいと言ってるんですね……あの時は、光子さんはいろいろ限界だったのです」

男性は母よりも8歳年下で現在68歳、母が要介護になったことを伝えると、「お互いもう、いい年ですからね。僕は妻も子供もいないので、そうなったら施設だろうな」と話していました。

当時の男性のことを聞くと、大学卒業後、海外を放浪して日本に戻っては仕事をして、海外に行くという生活を続けていたと話してくれました。

「当時、英会話教室が大ブームで、講師の人手が足りなかった。帰国すると友人から“あそこの教室で教えてこい”と言われて、半年から1年程度働くのです。そこでたまたま行ったのが、光子さんの住んでいる街でした」

母が浮気をした「本当の理由」

当時、由香里さんの母は終電が来る0時過ぎから、夫が眠る2時ごろまで夜中を徘徊していました。男性も仕事が午後から夜がメインなので、夜の散歩が日課だったそうです。毎日会ううちに顔見知りになり、互いを深く知るうちに惹かれあい、母は男性の下宿先に行くようになります。

「深夜徘徊の理由を、“夫から強引に体を求められるのが嫌だ”と話していて、“守ってあげなくては”という思いに火がついた。最初に男女の関係になった時、光子さんの体のあざにびっくりしました。ご主人が今で言うDVをしていたんですよ。僕も若かったので恋心が暴走して、光子さんを連れ出してしまった。光子さんは東京駅のポストから自宅宛に“探さないでください”とハガキを出していました」

教師の期間の切れ目をねらって3ヵ月日本全国を放浪し、のちに男性の地元に戻り、同棲をしていたというのです。

警視庁が2025年6月5日に発表した資料によると、配偶者からの暴力の相談件数は、9354件で前年より1.8％増加しています。しかし、「DV防止法」が施行されたのは2001年のこと（その後2024年改正）。40年前には配偶者からの暴力を相談するすべはほぼありませんでした。2025年の資料でも、DV相談が最も多いのは30代。由香里さんの母、「光子さん」はまさにそんなDVの被害に遭っていたのです。

しかし、男性と光子さんが一緒に暮らしてからはお互いすれ違うようになったようです。男性は明言しませんでしたが、おそらく彼はモテるので浮気をしていたのではないか、光子さんはそれに怒り、家に帰ったのではないかと感じました。男性は独身で、子供もいないそうです。

「光子さんは気性が激しく、僕も持て余してしまった。別れてから、光子さんからお詫びの手紙が来て、僕はそれに返信して文通が始まりました。実際に何回かお会いしたのですが、あの燃え上がりはなく、文通だけを続けたのです」

「私のせいではなかったんだ」

男性は細かく気配りをする人で、お守りや誕生日プレゼント、クリスマスカードなどを送り続けました。それは、家庭の主婦を連れ出したお詫びの気持ちもあったのでしょう。由香里さんが会いたがっていることを伝えると、「こんな私でよろしければ、ぜひお会いしたい。私の連絡先もどうぞ伝えてください。直接お詫びしたい」と言っていました。

以上を由香里さんに報告すると、かなり考え込んだ後に、「そういうことだったんですか」とため息をついていました。そして「私のせいではなかったんだ」と泣いています。それから、「忘れるようにしていましたが、父のDVのことも思い出しました。私や兄に手を上げると、母がよく庇ってくれたな。そういいながら母から殴られたりもしましたけど、レベルが違いました」と続けます。

男性の連絡先を教えると、「この人に会ったら、きっと私はこの人と和解してしまう。やはりこの男にも苦しんでほしい。いろんな謎が解けたので、私はもうこのことは忘れます」と話した顔は、スッキリしているようにも思いました。

その後、由香里さんは男性からの手紙を全て捨てて、気持ちに決着をつけたそうです。この調査で、暴力の連鎖の恐ろしさがわかりました。暴力は人の人生を変え、奪ってしまう。由香里さんの父から母へ、母から由香里さんへ。そして施設でいま、母が暴力にさらされています。

しかしどこかで止めなければなりません。それをよく知っているから、由香里さんは母を自宅介護にするのだとも感じました。由香里さんは「自分が悪かったのではない」と理解できたことで、納得して介護に向き合うことができるかと思います。メンタルケアを受けながら、自責の念を払拭していただきたいです。

しかしくれぐれも、ひとりで背負い込まないで欲しい。政治が介護の現場でする側もされる側も健やかにいられる体制にし、安心してお願いできる状況ができることも祈らざるを得ませんでした。

今回の調査料金は15万円（経費別）です。

