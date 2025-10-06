5日午後、静岡･沼津港で遊覧船が岸壁に衝突し、乗客・乗員計15人がけがをしました。その事故の瞬間の映像をdaiichiーTVのカメラが捉えていました。



これはdaiichiーTVの情報カメラが捉えた事故の瞬間の映像です。



画面左側から遊覧船が帰港する様子が分かります。方向転換することなく、まっすぐ岸壁に向かう遊覧船。そして次の瞬間…。遊覧船が岸壁にぶつかり、衝撃で戻っていきながら大きな煙を上げているのが確認できます。





消防などによりますと、きのう5日 午後3時半ごろ、沼津市の沼津港で、千鳥観光汽船が運行する遊覧船「ちどり」が、沼津港遊覧クルーズを終え港に戻ったところ、船の前方が岸壁に衝突しました。正面から衝突したのでしょうか、停泊している遊覧船の正面部分がへこみ、塗装がはがれているのが確認できます。また、近くの岸壁を見ると、激しく衝突したあとも確認することができます。事故当時、船には乗員･乗客 計40人が乗船していて、頭がい骨を骨折した男性を含む15人がけがをしました。清水海上保安部によりますと、けがをした15人は病院に搬送されましたが、いずれも命に別条はないということです。日曜日の沼津港で起きた遊覧船の事故。当時、近くで仕事中に衝突音を聞いたという人は…。（衝撃音を聞いた男性）「3時半くらいに、奥の方で仕事をしていた時に、大きい“ばこん”という音がして。15分くらいしてから消防車が船乗り場の方に行ったので、それで船の事故だっていうのに気づいた。本当に大きくて“ばこん”という…何かがぶつかった様な音ですね。救急隊員が沢山来てて、途中でシートで見えなくしていた」そして、きょう6日…。（記者）「事故から一夜明けた沼津港です。あちらでは事故を起こした遊覧船などを海上保安官が調べています」6日、現場では船員や乗客など関係者への聞き取りや、事故原因などを調べるため現場検証が行われました。そして、午後には中部運輸局の担当者が取材に応じ、船の機関長との聞き取りの内容について話しました。（国交省 静岡運輸支局 伊藤 運行労務監理官）「（クラッチに）違和感があったということは聞きましたので、その後どの様に対応したのかは、修理、その場で治せると確認した上で、操作しているときに、一度元通りの様な感じに直ったのでという話をいただきました。舵がきかなくなったということが、まずわかりました。クラッチがつながっていなかった状況ですね。操船ができないまま、そのままの速度で岸壁にぶつかったということは聞き取りの通りでしたね」機関長は、事故を起こす前に船のクラッチに違和感があったということですが、そのまま出航させたということです。そして、事故を起こした千鳥観光汽船の担当者も報道陣の取材に応じました。（千鳥観光汽船 松田 一宏 部長）「必ず原因を追究して、二度とこのような事故を起こさないように安全管理に努めてまいります。本当に申し訳ございませんでした」事故原因を巡っては、これまで千鳥観光汽船は、「事故前に船体に異常はみられなかった」と説明しているため、今回の機関長の聞き取り内容を含めた事故原因の早期の究明が急がれます。千鳥観光汽船は、今後、事故原因などを含めた説明を順次自社のHP上で更新していくということです。