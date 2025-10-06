16年ぶりに三つどもえの争いとなった鶴岡市長選挙は6日、投開票が行われ、新人で元県議の佐藤聡さんが現職らを破り、初当選を果たしました。



佐藤聡事務所「鶴岡市長当選 バンザイ」

佐藤聡氏「今回の選挙は鶴岡を変えてほしい。もっと元気な鶴岡を作ってほしい。市民の強い気持ちを感じた選挙だった。これから皆様の声を受け止めて真摯に市政運営を行っていきます」



鶴岡市長選の開票結果は新人の元県議・佐藤聡さん（57）が3万4158票を獲得し、現職の皆川治さん（51）に1万票あまりの差をつけて三つどもえの選挙戦を制しました。

佐藤さんは、前回2021年の市長選に出馬し、現職の皆川さんに120票差で敗れましたが、今回は行財政改革や産業競争力強化などを訴え、雪辱を果たしました。





佐藤氏「鶴岡を変えてほしい。いい街にしてほしいという皆さんの声と誠実に市民との信頼を大事に取り組んできた姿勢も評価していただいたと考えています。0歳から2歳児までの保育料無償化や屋内遊戯施設の整備、子ども・子育て支援、力を入れて取り組んでいきたいと思う住み慣れた場所に安心して住み続けられる街づくりをしっかりと進めていきたい」現職の皆川さんは3期目を目指して産業強化などの政策を訴えましたが、敗れました。皆川氏「対話の市政を訴えてきたので正攻法でやったが必ずしも政策を見ていくというわけでもないし十分に私の力不足で有権者に届けることが出来なかった」投票率は65.41パーセントで前回の市長選を0.29ポイント下回りました。佐藤さんの任期は10月23日から4年間です。