週明け６日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１８３．１５ポイント（０．６７％）安の２６９５７．７７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８４．９６ポイント（０．８８％）安の９５７３．３８ポイントと続落した。売買代金は１２１２億５７３０万香港ドル（約２兆３３７８億円）と低水準が続いている（３日は１３４７億８１００万香港ドル）。

様子見ムードが漂う流れ。中国本土が国慶節・中秋節の大型連休中（本土市場は１〜８日が休場）とあって、新規の買い材料に乏しい状況だ。また、香港市場があす７日に休場となることも買い手控え要因となっている。ただ、下値は限定的。米追加利下げや中国経済対策の期待感が相場を下支えしている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、新興ＥＶ（電気自動車）メーカーの理想汽車（２０１５／ＨＫ）が３．３％安、マカオ・カジノの銀河娯楽集団（２７／ＨＫ）が３．０％安、電動工具メーカー大手の創科実業（６６９／ＨＫ）が２．９％安と下げが目立った。

セクター別では、マカオ・カジノが安い。銀河娯楽のほか、新濠国際発展（２００／ＨＫ）が６．５％、美高梅中国ＨＤ（２２８２／ＨＫ）が４．７％、澳門博彩ＨＤ（８８０／ＨＫ）が２．５％、金沙中国（１９２８／ＨＫ）が２．４％ずつ下落した。連休前半（１〜４日）の本土からマカオへの入境者数は前年比で２５．２％増加したが、市場の期待には届かなかった。また、マカオで５日、台風警報「シグナル８」が一時発令されたことも客足に影響したと懸念されている。

完成車やスマートドライブ、リチウム電池など自動車関連セクターもさえない。理想汽車のほか、吉利汽車ＨＤ（１７５／ＨＫ）と小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）がそろって１．８％安、速騰聚創科技（２４９８／ＨＫ）が２．４％安、地平線（９６６０／ＨＫ）が２．０％安、天斉リ業（９６９６／ＨＫ）が３．９％安、寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が２．３％安と値を下げた。

半面、産金セクターは高い。山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が５．３％、赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が４．９％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が３．８％、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が２．５％ずつ上昇した。金相場の先高観が強まっている。米利下げサイクルの期待感が高まる中、金市場に資金流入が続くと予想された。ＮＹ金先物は連日で最高値を更新している。

中国不動産セクターの一角もしっかり。世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が６．０％高、遠洋集団ＨＤ（３３７７／ＨＫ）が３．６％高、碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）が３．２％高、広州富力地産（２７７７／ＨＫ）が１．５％高で引けた。

